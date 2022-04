A négy, hetente jelentkező epizódban a rajongók közelebbről megismerhetik a TikTok sztár, utcaművész, Fat Cap Sprays éjjel készített munkáit. A lenyűgöző felvételeket a Galaxy S22 Ultra Nightography, éjszakai felvételek funkciója tette lehetővé.



A művész kreativitását eddig gyakran korlátozta, hogy sötétben nem tudta megfelelően dokumentálni az alkotás folyamatát. A Nightography, éjszakai felvételek segítségével szinte bármilyen megvilágítás mellett lenyűgöző, éles fotókat készíthet, a sötétben világító graffitik és a járókelők reakciói kiválóan látszanak a videókon.

Legújabb munkája egy jellegzetes éjszakai állatot jelenít meg, az utcaművész egy világító rókát fest a falra.„Számomra az alkotási folyamat dokumentálása legalább olyan fontos része a művészetnek, mint maga az elkészült kép – mondta el Fat Cap Sprays. – A Galaxy S22 új éjszakai funkcióival úgy mutathatom meg ezeket az éjszakai műveket, ahogyan mindig is szerettem volna. Úgy festhetek a sötétben, hogy biztosan tudom, jó felvételek készülnek a munkámról.”

Fat Cap Sprays most először változó fényviszonyok között is lenyűgöző tartalmakat készített, ez pedig lehetővé tette számára, hogy kreativitását éjszaka is kibontakoztassa. A filmek egy különleges utazást mutatnak be, amely az utcai művészetek új módszereit, a rajongókkal való kapcsolatteremtést, sőt a fizikai és a digitális művészetek egyedülálló fúzióját is érinti a graffiti és az NFT-k világán keresztül.



Epizódok



A filmek négy héten át, hétfőnként jelennek meg, az új epizódok ezen az oldalon lesznek elérhetők:



• 1. Éjszaka új megvilágításban – A Samsung Galaxy S22 Ultra és Fat Cap Sprays kreatív együttműködése, sötétedés után

• 2. Rajongók mindenütt – Fat Cap Sprays művészetének pozitív hatása a rajongókra az egész világon

• 3. Az átmenetitől az állandóig – A Galaxy S22 Ultra a lehető legjobb formájukban rögzíti az éjszakai művészeti alkotásokat

• 4. Örökre fennmaradó képek – Egy utazás az NFT-k világába