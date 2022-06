Jó hír, hogy a kedvezőtlen euróárfolyam e szegmensben még nem érezteti a hatását, de azoknak a szülőknek, akik biztosra mennének, érdemes lehet most, nyár elején beszerezni a tanuláshoz szükséges eszközöket.

A héten véget ért egy újabb tanítási év, ami a forgalmon is érezteti a hatását: májusban érzékelhető növekedés volt a tanulással kapcsolatba hozható termékek (számítógépek, okostelefon/tabletek és irodaszerek) körében az eMAG.hu-n, majd augusztusban és szeptemberben ugrik meg újból ezek forgalma – hiszen a tanév első heteiben sok családnál derül ki, hogy milyen további felszerelést kell még beszerezni.

Kezd feljönni, de még nem tömegtermék az okosfüzet

A filctollal írható, utólag törölhető okos jegyzetfüzetek lapjait olyan nyomtatott jelzésekkel látják el, hogy gyártójuk mobil appjából könnyen lehessen okostelefonnal digitalizálni a jegyzeteket.

Bár a legtöbben még hagyományos, egyszer írható füzeteket rendelnek, az eMAG-Extreme Digitalnál már érzékelhető növekedés az okos jegyzettömbök eladásaiban is, amelyek közül a Rocketbook márkát forgalmazza az eMAG-Extreme Digital.

Ugyanannyit költünk hordozható és asztali PC-re

Érdekesség, hogy a tanévzárók előtti hetekben az eMAG.hu-n egyaránt bruttó 157 ezer forint körüli összeget költöttek a vásárlók notebookra és asztali PC-re is, ami azt sugallja, hogy a legtöbben egy fix büdzséből gazdálkodva választják ki a számukra legoptimálisabb terméket. A fenti bruttó vételárba egyébként már full-HD képernyővel és legalább 8 GB memóriával, illetve gyors SSD-meghajtóval szerelt noteszgép is belefér, a legnépszerűbb márkák idén nyár elején az eMAG.hu-n: HP, Apple, Asus, Dell.

A vásárlók számára kedvező hír, hogy bár az euró-forint árfolyam kedvezőtlenül alakult, az elektronikai termékek árai egyelőre nem követték a változást, az eMAG-Extreme Digitalnál jelenleg a megszokott kedvező áron érhetők el a laptopok és asztali PC-k.

Érthető okokból sok családnál idén szűkösebb lehet a büdzsé, az eMAG-Extreme Digital termékmenedzserei néhány hatékony spórolási tippet javasolnak: a Tisztaszoftver Program keretében például ingyenesen lehet legális Windows és Office licenceket igényelni, amelyeket a gyerek aktív tanulói jogviszonnyal alatt lehet legálisan használni- minden más esetben érdemes előre telepített operációs rendszerrel választani a számítógépet, mert úgy a legolcsóbb beszerezni ezt.

Általános iskolások számára olcsóbb Intel Core i3 vagy AMD Ryzen 3 lapkával szerelt számítógép is elegendő lehet, középiskolások számára már nagyobb teljesítményű, Core i5 vagy Ryzen 5 lapkás modell javasolt. Több gyártó is kínál már 3 év jótállást a számítógépeire, ami ugyancsak jó beruházás lehet.

Ennyiért kelendő a mobil és a tablet

Okostelefont és táblagépet egyaránt bruttó 70 ezer forint körüli összegért rendeltek az eMAG-Extreme Digitaltól a tanítás utolsó heteiben. A legnépszerűbb tabletek idén nyár elején a Lenovo, Apple és Samsung gyártmányúak, az okostelefonok esetében pedig a Xiaomi, a Samsung és az Apple modellek voltak, de feljövőben a Realme és Poco modellek is - a kedvezőtlen euróárfolyam ellenére továbbra is normál áron érhetők el a mobil eszközök is.

A fenti összegért már fejlett alsó-középkategóriás androidos okostelefont lehet beszerezni - a legalább 64 gigabájtos háttértáron és a 4GB rendszermemórián, illetve a nagy kapacitású akkumulátoron még általános iskolás gyereknek szánt készüléken sem érdemes spórolni. Középiskolás vagy idősebb gyermek esetében a beépített kamerák fejlettsége és a mobilfizetés támogatása is szempont, és több évi használatra szánt készülék esetén 5G-képesség is döntő tényező lehet, a tartalomelőállításhoz pedig nagyobb teljesítményű modellt érdemes választani, ami már a felső-középkategóriában érhető el.

Tabletvásárláskor a beépített mobilinternet nem feltétlenül szükséges, csak wifis modell választásával lehet spórolni, a 3-4 GB memória és a legalább 32 gigabájtos háttértár főleg tartalomfogyasztásra használt táblagép esetén is ajánlott – középiskolás és egyetemista diákok esetében pedig már az érintőceruza használata is praktikus lehet – ez többek közt a Samsung, Lenovo és Apple termékei esetében érhető el.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)