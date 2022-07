E sorok írója még 2014-ben büszkén birtokolt egy OnePlus One-t. Meg kellett dolgozni érte: akkor csak meghívóval, vagy fű alatt lehetett hozzájutni: százezer forintért ígért a cég a nagy telefongyártókat legyőző zászlóshajó mobilt. Legyőzni ugyan soha nem győzte le őket, de alig maradt le a legjobbaktól a strapabíró, erőteljes Android telefon. Aztán a OnePlust megette az OPPO – vagy mindig is ez volt a terv? –, s Pei 2020-ban elhagyta a vállalatot, hogy új vállalkozást alapítson Nothing néven. Mostanáig csak egy fülhallgatót dobtak piacra.

A cég székhelye Londonban van, és számos ismert befektető akad a tulajdonosai között. Ott van például az iPod feltalálója, Tony Fadell, a Twitch társalapítója, Kevin Lin, a Reddit vezérigazgatója, Steve Huffman és a YouTuber Casey Neistato.

Nothing Phone 1

Az utóbbi hetekben-hónapokban nem hogy elrekesztették volna a sajtót az újdonság elől, éppenséggel tudatosan csepegtették az információkat egy alaposan felépített marketing terv részeként – pont úgy, mint 2014-ben a OnePlus esetében. S úgy tűnik, a piacra bocsátásnak megint hangsúlyos eleme lesz megint a szándékosan létrehozott készlethiány: kénytelenek lesznek a felajzott vevők kapkodni érte.

Mire most egy online tájékoztatón bemutatták a Nothing 1-et, már majdnem minden tudható volt róla.

Kezdjük a lényeggel: mennyibe kerül?

Magyar ár még nincs – bár úgy hírlik, magyarországi árusítás lesz. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy kezdőára 399 £ (azaz ma mintegy 200 ezer forint), s július 21-én kezdik az eladását. Ezért a pénzért 8 GB RAM-ot és 128 GB tárhelyet kapunk, míg az eggyel drágább változat 449 £ lesz 256 GB tárhellyel. A 12 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel rendelkező modell nyáron kerül forgalomba 499 fontért.

A jelek szerint a Nothing Phone 1 nem megy az Egyesült Államokba, viszont több mint 40 piacon megjelenik, köztük az Egyesült Királyságban, Japánban, Indiában és Európa számos országában.

A készülék nagy újdonságát már egy hónapja kiszivárogtatta-bemutatta a Nothing: a telefon hátoldalán látványos fénycsíkokat (az úgynevezett glyph interface-t) helyeztek el, amelyek amellett, hogy pazarul néznek ki, még akár hasznosak is lehetnek.

Például az USB-C port mellett található fénycsík jelzi, hogy töltés közben mennyire van tele az akkumulátor; lámpa világít, ha a telefon töltése (vagy egy másik eszköz töltése) vezeték nélkül történik; piros led világít videófelvételkor. Az összes csík villoghat, hogy tudassa, ha értesítés vagy bejövő hívás érkezik, és ez szinkronizálható is a telefon csengőhangjaival. A csíkok fényével a kamerákat vakukként is támogatják, bár akad dedikált vaku is a hátlapon.

Amúgy a telefon hátlapján két 50 megapixeles, Sony, illetve Samsung által gyártott szenzor található: egy fő és egy ultraszéles. A fő kamera támogatja az optikai és elektronikus képstabilizációt (OIS és EIS), valamint számos szoftveres funkciót, köztük az éjszakai, portré és dokumentumszkennelési módokat. Eközben az ultraszéles kamera 114 fokos látómezővel rendelkezik, és akár 4 cm-es távolságból is készíthet makrófelvételeket. A Phone 1 fehér vagy fekete színben kapható.

A telefon előlapja 6,55 hüvelykes, 1080p felbontású OLED-kijelzővel rendelkezik, amelynek csúcsfényereje 1200 nits. Maximális képfrissítési frekvenciája 120 Hz, de a képernyő megjelenítésétől függően akár ennek felére is csökkenhet. A bal felső sarokban kis notch található egy 16 megapixeles szelfikamerának. Kijelzőbe integrált ujjlenyomat-érzékelőt is kapott.

A Nothing Phone 1 Qualcomm Snapdragon 778G Plus processzorral működik, ami valószínűlg hervasztóan hat azokra, akik csúcslapkát, leginkább a Qualcomm zászlóshajó Snapdragon 8 Gen 1 processzorát várták. A gyártó szerint ez a kisebb teljesítményű chip jobb egyensúlyt kínál a teljesítmény, az energiafogyasztás, a hőtermelés és az ár tekintetében. A telefonon a szinte vegytiszta Android Nothing OS fut, ami azért sokaknak jó hír, ha a remekül optimalizált hajdani OnePlusokra gondolnak.

A Nothing OS szoftverének említésre érdemes dobása, hogy úgy tervezték, jól integrálható legyen harmadik fél termékeivel. A gyorsbeállítások menüből más eszközöket, például egy Tesla-autót is lehet vezérelni, beleértve az ajtók kinyitását és a jármű légkondicionálójának bekapcsolását. A szoftveren látszanak az árulkodó jelek, hogy a közelmúltbeli NFT-boom idején fejlesztették ki, és olyan integrációkat tartalmaz, mint például hogy a drága képek a telefon kezdőképernyőjén megjeleníthetők legyenek, vagy nyomon követhetők az áraik.

A Nothing három évig tartó Android-frissítéseket és négy évig tartó (kéthavonta megjelenő) biztonsági frissítéseket ígér.

4500 mAh kapacitású akkumulátor táplálja, amely 33 W-os teljesítményű kábellel vagy 15 W-os vezeték nélküli töltéssel is tölthető. Por- és vízállósága IP53-as besorolású.

Kérdés, hogy a túltelített piacon, ennyi újdonsággal, ilyen árakkal a Nothing meg tudja-e ismételni a OnePlus csodáját. Annyi biztos, hogy az utóbbi évek sok-sok, egymástól alig megkülönböztethető formájú és képességű okostelefonja után legalább megpróbál valami egyénit felmutatni.

Borítóképen a Nothing 1