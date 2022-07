A repülőtér légiforgalmát Romániában egyedülálló módon virtuális toronyból, Aradról fogják irányítani, nagy felbontású térfigyelő kamerák, szenzorok, korszerű telekommunikációs és navigációs rendszerek segítségével.

Az önkormányzati vezető szerint a beszállítóval kötött szerződés szerint a berendezést idén októberben szállítják le és helyezik üzembe. Ezután következnek a tesztrepülések, amelyek során a tesztpilóták le- és felszállásokat végeznek, hogy kalibrálhassák a virtuális irányítótornyot, megjelöljék a természetes és mesterséges akadályokat és feltérképezzék a teljes brassói légteret.

Vestea szerint időközben zajlik a szükséges hatósági engedélyek beszerzése, és több légitársasággal is tárgyalásokat folytatnak a majdani járatok indítására. A Brassó megyei tanácselnök ugyanakkor leszögezte: mihamarabb el szeretnék indítani a forgalmat, ám figyelembe véve a kivitelezőkkel szerzett eddigi tapasztalatokat és a jelenlegi válsághelyzetet, nem nevez meg konkrét időpontot.

Az átadás előtt álló Brassó-Vidombáki Nemzetközi Repülőteret hétfőn – Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester társaságában – Cseke Attila fejlesztési miniszter is meglátogatta.

A tárcavezető megállapította: a brassói repülőtér építése jó példája az alulról jövő, helyi kezdeményezésnek.

„Ez a modell egy üzenet is, hogy bár fontos a központi hatóságok és kormány támogatása, de egy ilyen beruházást helyi kezdeményezésként is létre lehet hozni” – idézte a Maszol a bukaresti kormány fejlesztési miniszerét.

Tamás Sándor rámutatott: a háromszéki önkormányzati vezetők kezdetektől támogatták a projektet, kormánytámogatást szereztek az építkezéshez, hiszen a háromszékiek számára kiemelten fontos, hogy mihamarabb elinduljon a légikikötő.

„Ez a repülőtér a miénk is, háromszékieké” – erősítette meg Antal Árpád is. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a Brassó-Vidombáki Nemzetközi Repülőtér közelebb hozza a háromszékiekhez a világot, és őket is közelebb viszi a világhoz, hiszen felgyorsítja a közlekedést, ami hozzájárul a térség versenyképességének növekedéséhez.

A brassói repülőtér Románia első olyan légikikötője, amely – zöldmezős beruházásként – az 1989-es rendszerváltás után épült, megvalósítására azonban immár 18 éve várnak a térség lakói. Az építkezést 2020-ban kezdték el. A kifutópálya 2840 méter hosszú, és 45 méter széles. Az utasterminál 12 ezer négyzetméteres. A beruházásra a tulajdonos Brassó megyei tanács eddig mintegy 100 millió eurót költött, részben hitelből. A kezdeti időszakban évi 300 ezer, néhány év múlva évi egymillió utasra számítanak – írta korábban a Maszol.ro.

Borítóképünk a szinte teljes egészében elkészült brassói nemzetközi repülőtéret mutatja 2022. július 4-én (MTI/Kátai Edit)