Az Amazon, fennálló adóságokkal együtt, részvényenkénti 61 dolláron tett kivásárlási ajánlatot az iRobotra. Az ajánlat mintegy 1,7 milliárd dollárra teszi az iRobot piaci tőkeértékét (1,67 milliárd euró). Az Amazon készpénzben fizetne. Az iRobot vállalatot Colin Angle a cég társalapítója és jelenlegi igazgatója vezeti majd tovább. A tranzakció megvalósítása a részvényesek és a szabályozó hatóságok jóváhagyásán múlik.

Az iRobot főként az önjáró Roomba porszívóiról ismert. Az újabb modellek már kamerák segítségével 3D-s szkennelést készítenek a lakás belső tereiről.

Az Amazon már egy jó ideje igyekszik bővíteni tevékenységi körét a robotok használatára is a hálózatba kapcsolt otthonokban. Dave Limp, az Amazon készülékek üzletágának vezetője azt jósolja, hogy a következő 10-15 évben minden háztartásban lesz legalább egy robot. Tavaly ősszel a vállalat bemutatta az „Astro” nevű robotot, amely kerekeken közlekedik a lakásban, és kameráival például a riasztórendszer szerepét is átveheti, az Amazon hangalapú asszisztensén, az Alexán keresztül pedig hangutasításokra is képes reagálni.

Az iRobottal az Amazon most egy csapásra több éves tapasztalatra és technológiai ismeretekre tesz szert a háztartási robotok terén. A vállalatot 1990-ben alapította a Massachusetts Institute of Technology (MIT) nevű amerikai egyetem három informatikai laboratóriumának három kutatója. A cég részvényét 2003-ban vezették be az amerikai technológiai tőzsdére, a Nasdaq-ra. Egy évvel korábban az iRobot piacra dobta a Roomba automata porszívót.

Az elmúlt negyedévben az iRobot eladásai az előző évhez képest jó 30 százalékkal, 255,35 millió dollárra csökkentek. A negyedéves veszteség 43,42 millió dollárra nőtt az egy évvel korábbi 2,76 millió dollárról. A vállalat romló eredményét többek között a forgalmazóknak a bizonytalan gazdasági környezetben csökkenő megrendeléseivel és a dollár emelkedő árfolyamával indokolta.

Borítóképünk illusztráció (iRobot)