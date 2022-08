A H850-RTK típusú drónt az uniós jogalkotást is szem előtt tartva úgy alakították ki, hogy az teljesítményében, hatékonyságában és biztonságában minden korábbi eszközt felülmúljon. Ludvigh Károly, az ABZ Drone szerviz- és műszaki igazgatója elmondta, a drón akármilyen adatgyűjtési feladatra bevethető olyan magas szintű precizitással, ami új szintet jelent az agráriumban, építőiparban, rend- és polgárvédelemben egyaránt.

Egyre több szektorban használják a drónokat. Az eszközök létjogosultságát és gazdasági jelentőségét jól jelzi, hogy év eleje óta már

Magyarországon is hivatalos szakma lett a növényvédelmi drónpilóta, a foglalkozásra pedig már most óriási az igény.

Hasonlóan más technológiákhoz, a drónpiac is elképesztő ütemben fejlődik, ennek egyik legújabb állomása a Yuneec új terméke, ami hazánkban és globálisan is augusztustól lesz elérhető.

A fejlesztés során a fő cél az volt, hogy intenzív igénybevétel mellett is magas fokon tudjon teljesíteni az eszköz, a modularitást továbbra előtérben tartva, továbbá kiemelt szerepet töltsön be az adatbiztonság. Ennek köszönhetően

a repülési adatok kezelése titkosított úton történik.

Ludvigh Károly, az ABZ Drone szerviz- és műszaki igazgatója szerint a H850-RTK típusszámú eszköz egy eddig nem látott szintet képvisel a drónok között.

„A drónok légi vezérlés alapú felméréseinek alapvető célja, hogy kamerával vagy szenzorral a levegőből különböző adatokat gyűjtsünk össze, ami hatalmas versenyelőnyt tud jelenteni a mezőgazdasági és az ipari szektor számára. A Yuneec új drónja abban különleges, hogy az adatgyűjtő eszközöknek egy fejlettebb, nagyobb és nehezebb változatát is képes lesz szállítani” – mutatott rá, hozzátéve, hogy ezáltal az eredményesség is javulni fog.

A drónszakértő szót ejtett arról is, hogy az eszköz iránytű és barométer mellett, két IMU-val (inerciális mérőegységgel), illetve dupla RTK antennával és 2 intelligens akkumulátorral van felszerelve a lehető leghatékonyabb munkavégzés érdekében. A gép 6 motorral szerelt, amennyiben ebből egy is meghibásodna, még akkor is képes a biztonságos landolásra. Ezen kívül egy kattintással telepíthető a távoli azonosításra szolgáló YCAP-tanúsítvánnyal ellátott Drone-Tag.

Az eszköz megjelenésével egy időben új payloadok is rendelkezésre állnak majd. A LIDAR, azaz a kibocsátó eszköz és valamely visszaverő felület távolságának meghatározásra szolgáló módszer amely használata a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, az építőipar és a régészet területén is nagy előnyt jelent majd. Szintén új payload a hangosbemondó, ami leginkább biztonságtechnikai vagy riasztási célra használható, a reflektor pedig az éjjel végzett munkák során segíti a felhasználókat.

Az eszközhöz kapható még E90x RGB kamera, E20Tvx hőkamera, multispektrális kamerák és e30zx-30x optikai zoommal rendelkező kamera is.

Akár 65 percig a levegőben

A tervezőknek sikerült új szintre emelni akkumulátor menedzsmentet. Míg a jelenleg piacon kapható drónok 45-50 perces repülési időnél jellemzően nem bírnak többet, a H850-RTK a hasznos tehertől függően akár 65 percig is levegőben tud lenni.

„A felmérések hatékonyságának egyik kulcseleme, hogy minél ritkábban kelljen leszállni a drónnal akkumulátort cserélni. A több mint egy óra kimagaslóan jó repülési időnek számít, mondhatni bajnok az ipari drónok erőteljes mezőnyében” – hívta fel rá a figyelmet az ABZ Drone szerviz- és műszaki igazgatója.

A termékkel nyitott platformot kapnak a felhasználók a cégtől, hiszen utólagosan bárki saját fejlesztésű hasznos terhet rögzíthet rajta, ami szintén újdonságnak számít. Emellett teljesen megoldott a drón és a hasznos teher között az adatátvitel is.

Fedélzeti jeladóval szerelték fel, ami üzemeltetés közben szórja a drón legfontosabb adatait a magasságtól a sebességig, hogy egy esetleges hatósági ellenőrzésen le lehessen azokat egyszerűen kérni. Ez egyébként 2023-tól jogszabályi előírás lesz Európában, tehát ennek is megfelel az eszköz.

Borítóképünkön a H850-RTK drón