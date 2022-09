Az IVSZ augusztus 30-án megtartott éves közgyűlésén a szervezet elnökségének megújulása állt a középpontban. A 13 fős elnökség 5 pozíciójában történt változás, így a szövetség céljainak megfelelően az IVSZ-en belül a digitális gazdaság minden szereplője, így több jelentős, egyébként nem IKT-profilú vállalat is helyet kap.

A közgyűlés számos személyi ügyben döntött. Először a szakmai és méret szerinti tagozatok vezetőnek megválasztására került sor. Az informatikai tagozat élén Vityi Pétert (Kürt Akadémia) Jakab Roland, az Ericsson Magyarország Kft. regionális igazgatója váltja. A telekommunikációs tagozat vezetését Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Zrt. vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese veszi át dr. Pete Gábortól (Vodafone Magyarország Zrt.), A nagyvállalati tagozatot a jövőben Wolf András (BlackBelt Technology Kft. ) helyett pedig Alkér Zoltán, az MVM Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettese vezeti majd.

A digitális transzformációért felelős alelnöki poszt kapcsán is szavazott a közgyűlés, az egyetlen jelölt Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese volt, és a közgyűlés bizalmat is szavazott neki.

A közgyűlés vendégelőadója ebben az évben Sere Péter, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda szenior szakértője volt, aki előadásában kiemelte, hogy az 2021-2027-es uniós költségvetésben soha nem látott nagyságrendű büdzsét különítettek el digitalizációs projektekre.

Az infrastrukturális beruházások mellett az EU célzottan támogatná, hogy a kkv-k 90 százaléka legalább alapszinten digitalizálódjon, emellett ugyancsak fókuszterület a cloud, a mesterséges intelligencia és a big data fejlesztések ösztönzése is. Előadásából az is kiderült, hogy nagy szükség lenne a jelenleginél több hazai EU-s pályázatértékelő szakemberre, emellett a kiírásokkal kapcsolatos észrevételek terén pedig lehetnének aktívabbak a hazai vállalkozások, hiszen ezzel az uniós pályázatok jövőjét is pozitívan befolyásolhatnák.