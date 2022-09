A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) szeptember 30-án saját, élő programmal készül a Kutatók Éjszakájára. A látogatók bejárhatják az intézet új Innovációs és Demonstrációs Terét, ahol robotokkal és mesterséges intelligencia megoldásokkal találkozhatnak. Saját hardvertörténeti kiállítással, a biológiai öregedést felismerő algoritmussal és logikai feladványokkal is találkozhatnak az érdeklődők.

Az intézet egymáshoz közeli, Kende utcai és Lágymányosi utcai épületeiben összesen ötféle bemutató várja az érdeklődőket, akik már 14:00-tól találhatnak maguknak elfoglaltságot a legnagyobb nemzetközi tudománynépszerűsítő programsorozat keretében. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, regisztrálni a Kutatók Éjszakája hivatalos weboldalán lehet, programonként és turnusonként.

Öregedés órák, avagy hány éves vagy valójában?

Először egy előadást hallhatunk az öregedés órákról, azaz

olyan mesterséges intelligencia eszközökről, amelyek alkalmasak a biológiai életkorunk meghatározására.

Az öregedés órákkal például kimutatható, hogy lassabban vagy éppen gyorsabban öregszünk, mint mások, illetve használhatók potenciális megfiatalító kezelések tesztelésére. Az előadás után interaktív bemutató következik, amely során kipróbálhatjuk, milyen jól tippeljük meg ki hány éves, illetve tesztelhetjük, hány évesnek lát minket a mesterséges intelligencia fotó, illetve rutin vérkép (labor) adatok alapján.

Öt robot, ötféle bemutató a vadonatúj Innovációs és Demonstrációs Térben

A SZTAKI Innovációs és Demonstrációs Terében újszerű robotikai alkalmazások várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat. A látogatókat lerajzolja az egyik robot, egy másikkal bárki közösen szerelhet össze egy alkatrészt, miközben virtuális valóság alapú biztonsági rendszer segíti.

Látható pakoló robot, amelyet képekkel tanítottak, vagy mozaik darabokat összerendező, sőt egy különleges gépkiszolgáló is, amely nem ismer lehetetlent. A bemutatókra a Lágymányosi épület 6. emeletén nyáron átadott, új Innovációs és Demonstrációs Térben kerül sor. Ott lesz a SZTAKI portrérajzoló robotja is.

Harminc év magyar hardverei a SZTAKI-ban

A SZTAKI az alapításakor is kulcsfontosságú kutatóintézetnek számított: a szocializmus alatti embargó miatt a nyugati országok fejlesztései nem, vagy csak alig juthattak el Magyarországra, az intézet saját eredményei azonban segítettek abba, hogy a hazai tudományos közeg lépést tarthasson a nemzetközi trendekkel. A múltból a jövőbe kiállításon ezen fejlesztések közül mutatunk be néhány fontos mérföldkövet, a teljesség igénye nélkül. A Kutatók Éjszakáján Manno Sándor fejlesztőmérnök vezeti körbe az érdeklődőket, aki maga is sok bemutatott eszközön dolgozott a vasfüggöny idején.

Ördöglakatok és logikai játékok

Számos feladvány megoldásának kulcsa a megfelelő módszer, algoritmus kitalálása. Még ha néha úgy is érezzük, hogy csak a szerencsének köszönhetően sikerült szétszedni, összerakni egy ördöglakatot, valójában szinte mindig szükség van valamilyen ötletre, ügyes fogásra, leleményre – legyen az akár tudatos, akár nem.

A játékok egy része ugyanakkor kiválóan modellezhető és meg is oldható számítógéppel. De nemcsak a megoldást, hanem magát a játéktervezést is segítik ezek az algoritmusok. Hogyan lehet egy számítógép segítségével tervezett játék élvezetes, jól játszható?

Bejárjuk a vaskori Duna utat

Nemzetközi együttműködés keretében jött létre a Duna-medence vaskori régészeti örökségét bemutató Vaskori Duna Út, amely 2021-ben elnyerte az Európa Tanács Kulturális Útvonal tanúsítványát.

A bemutató során az érdeklődők virtuális utazást tehetnek térben és időben a Vaskori Duna Út hazai és külföldi helyszínein a SZTAKI eLearning Osztálya által fejlesztett többnyelvű okostelefonos alkalmazással. A helyszíneken lenyűgöző halomsíros temetők, síktemetők, erődített települések és oppidumok, valamint páratlan régészeti leletek várnak arra, hogy újra felfedezzék őket.