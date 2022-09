Elsőként Dániában, Finnországban, Norvégiában és Svédországban lesz elérhető. 2022 utolsó negyedévben Hollandiában is elindul, a következő hónapok és 2023 első negyedéve során a elérhetővé válik Spanyolországban, Portugáliában, Andorrában és Közép-Kelet-Európában is. A régiónkban a következő piacokra terjed majd ki a szolgáltatás: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A konkrét időpontokat és árakat ezeken a piacokon az elkövetkező hónapokban jelentik be.