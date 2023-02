A Go1 számos mozgásformára képes, amelyek segítségével olyan feladatokat tud elvégezni, ahol az emberi jelenlét veszélyes, körülményes vagy túl drága lenne. Tizenkét mozgástengelyének köszönhetően változatos terepkörülményekkel is könnyen megbirkózik, akár akrobatikus mutatványok is végrehajthatók vele, így egyenetlen területen is képes elvégezni kutatási, felmérési, és mentési munkálatokat. A Unitree Go1 teljes súlya 12 kg, ami a készüléket könnyűvé és könnyen hordozhatóvá teszi, ugyanakkor 3 kg hasznos súlyt tud szállítani.

Forrás: Unitree Robotics

Az Unitree Go1 felhasználási céltól függően különböző szenzorokkal és kiegészítőkkel szerelhető. A Unitree robotkarokkal képes lehet különböző feladatok végrehajtására, úgy, mint ajtók nyitására vagy különböző tárgyak mozgatására. Modulárisan bővíthető továbbá olyan kiegészítőkkel, mint például a lézer alapú távérzékelés megoldásokra használt 2D és 3D LIDAR szenzorok, s kiválóan alkalmazható oktatási célokra vagy promóciós eszközként, fotózásokra, filmekhez és eseményeken is.

Persze nem olcsó, 2 millió 190 ezer forintba kerül, de ennél némelyik tenyésztett hús-vér változat is sokkal drágább. A masztif, az oroszlánkutya és a a szamojéd 5 milliónál is többe kerül hazánkban. A Unitree Go1 amúgy bérelhető, neki a lelke sem sérül, ha a gazdi visszaadja.