A DÁP-app tesztüzeme 2024 szeptemberétől indul az alábbi tételekkel:

Saját adatok összegyűjtve és hitelesítve

Rendőri igazoltatás adatellenőrzése már mehet így

Leggyakoribb ügyek intézése (kormányablak időpont-igénylés, erkölcsi bizonyítvány igénylés)

Biztonságos digitális azonosítás és aláírás

2025-től jön a teljes működés, 2026-ra pedig belép az e-posta: mindenki elektronikusan kaphat meg mindent a DÁP-alkalmazáson keresztül. Ide tartoznak a közműszámlák is, amikhez már kapcsolódik majd a fizetési lehetőség. Továbbá az államigazgatási szervek is kötelesek a DÁP-appon keresztül válaszolni, ami egyidejűleg kézbesítettnek is minősül.

A fejlesztési projekt végére egy magyar állampolgárnak nem kell majd igazolványokat magával cipelnie, csak a DÁP-appal és digitális igazolványtárcával felszerelt mobilját.

Mit tudtunk eddig?

A mai bejelentés követi az október 19-i tájékoztatást, amikro Rogán Antal elmondta, hogy jövő július és szeptember között indul el a Digitális állampolgárság-program, így az azonosítás, az igazolvány és az állam a mobiltelefonokba költözik:

az érintett például a telefonjával bármikor igazolhatja személyazonosságát, ráadásul egy központi mobilalkalmazáson keresztül egy gombnyomással rendezheti a fizetnivalóit az állam felé.

Az új rendszerben kétféle ügyintézési típus lesz:

életesemény alapú

e-Papír

Az életesemény alapú ügyintézésnél a leggyakoribb ügyek a születéssel és az autóátírással függnek össze, ezért e kettőt a tervek szerint már 2025-ben elérhetővé teszik. A fejlesztés lényege, hogy az ügyintézés egy gombnyomással elindítható, ezt követően pedig a szükséges dokumentumokat az állam szerzi be. Az e-Papír rendszerét a mostanihoz képest teljes körűen megújítják.

Az egész projekt alapelve, hogy az állammal kapcsolatos összes adatnak végső soron az állampolgár a tulajdonosa, ezért rendelkezhet arról, adatait felhasználhatják-e. A vonatkozó törvényi szabályozásokat az Országgyűlés december közepéig fogadhatja el, így jövőre hatályba léphetnek.