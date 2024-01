Olyan vállalatoknál, amelyeknél folyamatosan több nyelven folyik a kommunikáció, felgyorsulhat a munka az app segítségével, hiszen ugyanarról a tárgyalásról akár 69 nyelven is készülhet leirat. A Fireflies képes több mint 90%-os nyelvi pontossággal visszaadni egy megbeszélésen elhangzottakat, ráadásul az appon belül még kereső funkció is működik, vagyis egy anyagban rákereshetünk kulcsszavakra vagy témakörökre is.

Az appot szinkronizálhatjuk a naptárunkkal és munkamenedzsment platformjainkkal is, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott program mindig készen álljon, és ott legyen asszisztensként a meetingek alatt.

Az applikációban admin adhat hozzáférést a hanganyaghoz és a leirathoz is, tehát a dokumentumaink és fájljaink biztonságban vannak, sőt akár csak a beszélgetés vagy felvétel kiemelt részleteiről is készíthetünk jegyzetet.