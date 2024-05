Például, a Copilot részletes feljegyzést készít az értekezletekről a felmerült témák, és a fontosabb tennivalók automatikus összegzésével. A megoldás segítségével a felhasználók könnyedén átalakíthatják a Word-ben készült dokumentumokat lenyűgöző, látványos PowerPoint előadásokká, vagy ügyfélajánlatokat készíthetnek a SharePointon tárolt, releváns adatok kigyűjtésével, megfelelő utasítások (promptok) használatával pedig személyre szabott tartalmakat kreálhatnak. A Copilot in Outlook.com segít az e-mailek megfogalmazásában és megválaszolásában.

A Microsoft 365 alkalmazások a felhasználók beállításai szerinti nyelveket használják a kommunikációra. Ahhoz, hogy adott alkalmazáson belül (Microsoft Teams, Word, PowerPoint, Excel, Microsoft365.com, Bing.com) a funkciókat magyarul lehessen elérni, a felhasználónak a magyar nyelvet kell beállítani alapértelmezett nyelvként.

A Microsoft MI-megoldásai folyamatosan tanulnak. Előfordulhat, hogy a Copilot for Microsoft 365 nem ismer még fel egy-egy beszéltnyelvi kifejezést, sajátos nyelvi fordulatot, amelyek egy adott nyelvre jellemzőek, hiszen a nagy nyelvi modellek meghatározott nyelveket és azok változatait fedik le. Mind a bemeneti, mind pedig a kimeneti oldalon, ezeknek a modelleknek el kell még sajátítaniuk bizonyos szókincset a legjobb működés érdekében.

A Microsoft több mint egy éve vezette be a Copilot for Microsoft 365-öt. Ez a rövid idő is elég volt azonban ahhoz, hogy megmutassa milyen hatalmas előnyökkel jár a használata az ügyfelei számára. Mélyinterjúk során az alábbi megállapítások születtek: a Copilotot használó emberek 70%-a tapasztalt hatékonyságnövekedés; 77%-uk mondta azt, hogy megismerve a Copilot előnyeit, nem szeretné ezeket nélkülözni a jövőben. Egy másik, közelmúltban készült kutatás arról számolt be, hogy a Copilot for Microsoft 365 felhasználói naponta 11 percet takarítanak meg a megoldás segítségével, ami növeli a hatékonyságukat, élvezetesebbé teszi számukra a munkavégzést, segít megtalálni munka és magánélet egyensúlyát, de még abban is támogatja őket, hogy kevesebb értekezleten kelljen részt venniük. 11 hét alatt az említett 11 percnyi időmegtakarítás 10 órára adódik össze – egy éven belül pedig egy teljes munkahetet lehet megspórolni a Copilot segítségével! A felmérés arra is rávilágított, hogy milyen területeken tapasztaltak javulást azok, akik 10 héten keresztül használták a Copilotot: a válaszadók 57% volt elégedettebb a munkájával, 34% pedig arról számolt be, hogy javult a munka és magánélet egyensúlya.

Azt, hogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák hatékonyságnövekedést eredményeznek, nem csak a felmérések igazolják, de a világszerte, különböző iparágakban tevékenykedő vállalatok valós tapasztalatai is alátámasztják ezt.

A Visa munkavállalói például az MI használatával kezdték el átalakítani a munkafolyamataikat, hogy jobban ki tudják szolgálni az ügyfeleiket. A turizmusban tevékenykedő Amadeus dolgozóinak egy része ugyancsak a Copilot for Microsoft 365 használatával teszi hatékonyabbá a munkáját. A munkavállalók több mint 90%-a használja rendszeresen a Copilotot, azért, hogy időt takarítsanak meg e-mailek gyors megfogalmazásával, értekezletek és a teendők automatikus összefoglalásával, vagy azáltal, hogy hatékonyabban kutatják fel a szükséges információkat az interneten vagy a saját adatbázisaikon belül. A Bayer a termelékenység és a kollaboráció javítása miatt használja a Copilot for Microsoft 365-öt a Növénytudományi, Gyógyszeripari és az Egészségügyi részlegein. 700 felhasználási módot azonosítottak eddig, ezért arra számítanak, hogy a bevezetésnek jelentős hatása lesz a működésükre. A Copilot segít összefoglalni a kommunikációban megjelenő tartalmakat, felgyorsítja az információk keresését, több száz órányi munkaidőt takarít meg a munkavállalóknak.

A Bayer egy Model Store-t is kifejlesztett, egy olyan Copilot bővítményt, amely a Microsoft Teams platform funkcióira épül. Ennek révén beszélt nyelvvel megfogalmazott utasításokkal lehet információkat a felszínre hozni, ami az adatelemzők és a laboratóriumi munkát végző kutatók munkáját hozza közelebb egymáshoz, lehetővé teszi az adatforrás gyors azonosítását, akadálytalanná teszi az információhoz való hozzáférést, és segíti a szakmabelieknek egymásra találni. Például, a Copilot hívta fel egy amerikai kutató figyelmét arra, hogy azt a prediktív modellt, amire szüksége van, egy másik kutató Németországban már kifejlesztette, így elkerülhetővé vált, hogy ugyanazt a munkát újra elvégezze, ami két-három hónapnyi munkát takarított meg az amerikai kutatónak.