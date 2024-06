A szabadalomról elsőként természetesen a Patently Apple számolt be. Ahogy a szabadalmi bejelentéseknél lenni szokott, most sem arról van szó, hogy a technológia hamarosan megjelenik egy termékben, de úgy tűnik, az Apple keményen dolgozik rajta. Tavaly is összecsukható kijelzővel rendelkező iPhone-ra számított a szakma. Iparági híresztelések szerint az Apple összecsukható kagylós mobilt és egy összecsukható iPadet is tervezett.

Volt már!

Az LG már sok éve bemutatta az öngyógyító hátlap lehetőségeit ívelt G Flex telefonján.

A CCS Insight elemzőcég szerint néhány éven belül megjelenik az öngyógyító kijelző, a „nanobevonat” technológiája. Az öngyógyítás szerintük a gyakorlatban általában azt jelentené, hogy a készülék automatikusan eltünteti a kisebb karcolásokat.