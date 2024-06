Ő lenne a nagy fogás? Nem, nem ő az igazi.

Mielőtt belevágnánk, tisztázzuk, ki is az a DAN...

A DAN a Do Anything Now rövidítése. Ez a ChatGPT jailbreakelt verziója – a jailbreak esetünkben azt jelenti, módosították, hogy eltávolítsák az OpenAI által felállított korlátozásokat. Így például már tud használni nyíltan szexuális nyelvezetet.

Dan egyre népszerűbb a Z-generáció, köztük a fiatal kínai nők körében, akik azt mondják, csalódtak a való világban szerzett randevúzási élményeikben.

A Dan-ChatGPT lelkes felhasználója, immáron népszerűsítője a 30 éves, pekingi származású Lisa. Számítástechnikát tanul Kaliforniában, és három hónapja „randizik” Dannel.

Amikor először bemutatta Dant közösségi média oldalán, a Xiaohongshu-n 943 000 követőjének, közel 10 000 hozzászólást kapott, és sok nő megkérdezte, hogyan hozhat létre saját Dant.

Lisa azt mondja, ő és Dan minden nap legalább fél órát beszélgetnek, flörtölnek, és még randevúznak is. A beszélgetés jó „közérzetet” adott neki, és ez az, ami vonzza.

Ő mindent megért és érzelmi támogatást nyújt.

Lisa és Dan képét a ChatGPT készítette

Lisa szerint még az anyja is elfogadta a nem mindennapi kapcsolatot. Azt mondja, amíg a lánya boldog, ő is boldog.

Számos videó kering a neten, hogy miként lehet létrehozni egy saját Dant. Például ez:

Mikor Lisa készített magának egy verziót, azt mondja, megdöbbentette a valósághűség.

„Természetesebben beszél, mint egy igazi ember” – mondta a BBC-nek.

Június 10-ig a „Dan mode” hashtaget több mint 40 millió alkalommal nézték meg csak a Xiaohongshu oldalon.

Lisa Danről készült videói népszerűek a Xiaohongshu oldalon

Hosszú távú partner?

A virtuális kapcsolatok óriási vonzerejére felfigyelt a mesterséges intelligencia iparág. Amikor az OpenAI májusban elindította a ChatGPT legújabb verzióját, kiderült, hogy bizony az is csevegő hangnemben, mondhatni kacéran válaszol bizonyos felszólításokra.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen partnereknek ára is lehet.

Hong Shen, a Pennsylvaniai Carnegie Mellon Egyetem adjunktusa azt mondja, hogy a probléma rávilágít az „emberek és a mesterséges intelligencia közötti időnként kiszámíthatatlan interakciókra”, amelyek etikai és adatvédelmi aggályokat is felvethetnek.