Sajnos az ellenkező hírekkel szemben még mindig működik a Motherless (magyarul Anyátlan) cseh weboldal, amire titokban lefotózott magyar nők képeit töltötték fel – nagyon kellemetlen környezetben és beállításokkal.

Mi történt? Eredetileg egy Reddit-poszt robbantotta a hírt, hogy nyilvános helyeken, utcán, közlekedési eszközökön lefotózott magyar nők fényképeit töltötték fel egy cseh pornóoldalra, majd ott átalakították azokat.

Az első mappákat, Hunt Her Down, azaz Vadászd Le és Girl Meat Market, Női Húspiac néven már korábban törölték, de a Budapest Windowra keresve fake intim felvételeket is találtak. Ezeken az érintettek képét vélhetően mesterséges intelligenciával úgy hamisították, hogy vetkőznek, ruhátlanok, zuhanyoznak, vagy még intimebb helyzetekben vannak. Lesifotósok pesti apartmanokban is működtek. Szörnyű, de némelyik képre kattintva kiderül, sok felhasználó lefejezésről, csoportos erőszakról, lányok késsel való felvágásáról fantáziál.

Az engedély nélkül készült képeket, videókat részben közösségi média-oldalakról szerezték be, majd rakták fel a Motherless pornóoldalra. A szakértő szerint

magát a lesifotózást nagyon nehéz megakadályozni, de a felkerült képekkel kapcsolatban már több lehetőségünk van.

Több engedély nélkül feltöltött képnél a törlésükig név, ország, város, életkor is meg volt jelölve a „vérdíj” mellett azért, hogy arról szájaljanak, elkapják, megerőszakolják, megöljék vagy bezárják a nőket, akiket ábrázolnak. A brutális jelenség ellen több hazai influenszer is szót emelt és számos magyar nő, aki felismerte magát a képeken, feljelentést tett a rendőrségen. Az eset kapcsán felmerül a kérdés, vajon mit tehet, aki azt veszi észre, hogy az engedélye vagy tudomása nélkül lefényképezik vagy levideózzák az utcán, valamilyen üzletben vagy éppen az otthonában az ablakon keresztül. A szakértő szerint ez azért nehéz helyzet, mert az áldozat nem ismeri a tettest: ha ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést, sok esetben úgy zárul le az ügy, hogy soha nem tudják meg a kilétét, így nehéz bármiféle ellenlépést tenni.