Törött vágólap előzmények

A Windows vágólap-előzményei jó eszköz a másolt vágólap-elemek előzmények több eszközön történő tárolására és szinkronizálására. Sajnos, a Windows 11 legújabb frissítése megszakítja a vágólap előzményeit, legalábbis néhány felhasználó számára.

Amint azt a Windows Latest is észrevette, több tucat felhasználó számol be különböző online fórumokon arról, hogy az eszköz továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a vágólap előzményei üresek, noha egy vagy több elemet már másoltak rá. Bár úgy tűnik, hogy ez a hiba csak kis számú felhasználót érint, a Windows Insider tesztelői már néhány hónappal ezelőtt jelezték a problémát.

És ez csak néhány a Windows 11 2024-es frissítésével kapcsolatos hibák közül, amelyek a Microsoftot és felhasználóit sújtják. A Microsoft számos egyéb zavart is felsorolt az Ismert problémák és értesítések oldalán.

Hogyan tudjuk kideríteni, most milyen Windows-verziónk van?

Bizonyosodjunk meg, hogy még frissítés előtt áll a gépünk. Nyomjuk le egyszerre a billentyűzeten a Windows és az R gombot, majd a megjelenő szövegmezőbe írjuk be (idézőjelek nélkül): „winver”.