Eddig is sejtettük erejét, mi laikusok. Immár egyre gyakrabban használják orvosi kezelésben is. Kimutatták, hogy hasznos a rák, a krónikus fájdalmak kezelésében, sőt az agyvérzés utáni felépülést is támogatja. Legújabban kiderült, segít a lassan népbetegségnek tekinthető demenciában szenvedőkön.

Csökkenti a betegek szorongását és depresszióját, és javítja mind a betegek, mind gondozóik hogylétét, mivel erősíti az alkalmazkodóképességet, segít megbirkózni a nehézségekkel vagy a stresszel.

A játék, éneklés vagy zenehallgatás formájában végzett zeneterápia kedvező hatással lehet a kognitív funkciókra – különösen a demenciában vagy memóriazavarban szenvedő idősebbeknél.

Miért segít a zene a demenciában szenvedőkön?

Már egy évtizede felfedezték, mikor az emberek zenét hallgatnak, annak feldolgozásában az agy több területe is részt vesz. Ezek közé tartozik a limbikus (az érzelmeket és a memóriát feldolgozó), a kognitív (az észlelésben, a tanulásban és a reakcióban részt vevő) és a motoros területek (az akaratlagos mozgásért felelős) rendszer. Ez magyarázza, miért van ilyen egyedülállóan kedvező neurológiai hatása.