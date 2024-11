Önvezető módban az adaptív vezérlő élvezetesebbé teszi az utazást azzal, hogy kényelmes hozzáférést nyújt a szórakoztató alkalmazásokhoz és játékokhoz. Az AI-alapú virtuális asszisztens ráadásul további támogatást nyújt a különböző közlekedési helyzetekben. Például, ha az asszisztens azt érzékeli, hogy a sofőr fáradt, képes kávét rendelni egy közeli helyről, ami a képernyőbe épített ujjlenyomat-leolvasóval rögtön ki is fizethető. Az Intelligens digitális interfész támogatja az ATSC 3.0 szabványt is, így a rendszerfrissítések és a valós idejű vészjelzések hálózati kapcsolat nélkül is működnek.