Felújított Apple Watchból a topmodell a legkelendőbb

Az okosórákat bevizsgálás után tisztítanak és fertőtlenítenek, dobozában pedig az új, utángyártott töltő mellé új szíj is kerül.

A közel két hónapja bevezetett új kategória öt legkeresettebb modelljéből három mobilhálózati kommunikációra is alkalmas Apple Watch, amellyel okostelefon nélkül is lehet hívásokat bonyolítani és üzeneteket váltani. Itthon a tavaly megjelent Apple Watch Series 9 modell a legnépszerűbb, a második legjobban fogyó típus pedig az akár extrém sportokhoz is használható Apple Watch Ultra 2-es csúcsmodell volt. A harmadik helyen a belépő szintű Apple Watch 2020 áll.