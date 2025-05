Már most csúnya kritikákat kap az ősszel megjelenő új iPhone

Akarjuk vagy sem, idén ősszel érkezik az ultravékony, 5,5 milliméter vastagságú iPhone 17 Air. Az USB-C portnál alig vastagabb, mutatós telefon valószínűleg sok kényelmetlenséget okoz majd, akad szakíró, aki szerint a vékony kütyü legjobban tortaszeletelésre lesz alkalmas.

A The Information arról számol be, hogy az Apple a jövő évtől kezdve átalakítja mobiljainak kiadási stratégiáját: ősszel fognak megjelenni a prémium iPhone-ok, köztük a 18 Pro, a 18 Air és egy összecsukható készülék, tavasszal pedig megfizethetőbb modellek következnek, mint az iPhone 18 és az iPhone 18e. És az is egyértelmű szerintük, hogy az Air akkumulátor-üzemideje drámaian kevesebb lesz az iPhone 17 és 17 Pro modellekénél.

A felhasználók 60-70 %-a fogja tudni egy napig töltés nélkül használni ezt a vékony telefont

– írják. „Más gyártók esetében ez a mutató 80% és 90% között van.”

Mert egy keskeny telefonba csak kisebb akku kerülhet, hogy elférjen az iPhone 17 Air fémházában. Lehetne akár más módszerekkel is kompenzálni a méretcsökkentést – például hatékony chipekkel –, de úgy fest, az első generációs iPhone Air esetében nem ezt a megoldást választották.

Ehelyett az Apple állítólag tölthető akkumulátortok árusítását tervezi. Cinikusok azt mondják: ez klasszikus Apple-megoldás, amikor plusz eszköz vásárlását ajánlják a saját maguk által létrehozott probléma megoldására. Természetesen az iPhone-fanatikusok azt fogják válaszolni, nem kötelező vékonyat venni: tessék sima iPhone vagy Pro modell mellett dönteni, ha olyan fontos a hosszú akkumulátor-üzemidő.