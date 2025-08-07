Kiszivárgott beszélgetések szerint sokan piszkos munkát kérnek a ChatGPT-től

Jó lenne megjegyezni, hogy bizonyos kérdésekre nem szabad válaszolni. Még a ChatGPT-nek sem, mert esetleg nem marad közöttünk, amit elmondunk.

A ChatGPT nem életünk hűséges társa, és nem is jó barát. Ezt nagyjából mindenki tudja, de sokakat mégsem akadályoz meg abban, hogy mélységesen intim kérdéseket tegyenek fel, tisztességtelen feladatokat adjanak neki, elképesztően etikátlan üzleti teendőket próbáljanak meg kiszervezni rá. És, ahogy ez már lenni szokott, ezek közül néhány nyilvánosságra is került holmi szoftverhiba miatt, minek eredményeként a chateket indexelték és kereshetővé tették az internetes keresők.

Henk van Ess nyomozó a Digital Diggingen arról számol be, hogy a ChatGPT „Megosztás” funkciója, ami lehetővé teszi, hogy a vele folytatott társalgás egy részét megosszák másokkal, privát helyett nyilvános oldalt hozott létre a csevegésről. Így nem csak azok férhetnek a ChatGPT-vel folytatott beszélgetések tartalmához, akik megkapják a linket, hanem bárki számára elérhetővé válnak.

Nyilvánvaló, hogy ezeknek a beszélgetéseknek soha nem szabadna napvilágra kerülniük. Az OpenAI azóta megszüntette a csevegések nyilvános hozzáférhetőségét. A vállalat információbiztonsági igazgatója, Dane Stuckey a Twitteren előbb képes volt azt nyilatkozni, hogy ez egy „rövid életű kísérlet volt, amely segített az embereknek hasznos beszélgetéseket felfedezni”, majd a cég nekilátott eltávolítani az indexelt találatokat a keresőmotorokból. Ennek ellenére közülük sok máig elérhető, például, amiket az Archive.org mentett meg a digitális öröklétnek. És bizony nem éppen az emberiség legszebb arcát mutatják.