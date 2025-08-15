23 perce
Virtuális idolok átveszik az uralmat az internet felett – és jó pénz van bennük
Nagy fordulat zajlik a legfiatalabbak körében egyre népszerűbb virtuális avatarok világában. A japán eredetű, anime vTuberek már magyarul is hódítanak.
Fenti borítóképünkön is látható Iron Mouse, azaz Acél Egér, az egyik legismertebb vTuber a területen. Akik nem néznek vTubert, ez nem jelent túl sokat. Pedig a vTubing világa igazi iparággá vált.
Mi is az a vTubing?
A vTuber, vagyis Virtuális YouTuber, egy olyan online szórakoztató, aki virtuális avatárt használ a megjelenéséhez, melyet számítógépes grafikával generálnak. Az avatár mozgását és arckifejezéseit valós idejű mozgáskövető szoftverek és technológiák rögzítik. A vTuberek tevékenysége ma már messze túlmutat a YouTube-on, kiterjedt olyan platformokra is, mint a Twitch, Niconico, Facebook, Twitter és Bilibili. Ez az úgynevezett „arc nélküli tartalomgyártás”, ahol a tartalomgyártó valódi személye rejtve marad az avatár mögött.
A vTubing egyfajta élő közvetítés, amelyet virtuális avatárok vezetnek, 2D vagy 3D alakban megjelenítve. Világszerte népszerűvé váltak a streaming platformokon, építve a virtuális avatárok hosszú távú ázsiai sikerére, és egyre jelentősebbé válva a nyugati világban.
A vTuberek átvették az uralmat az élő közvetítések világában. Vámpírok, démonok, boszorkányok, iskoláslányok alakját öltve előmásztak az internet homályából, hogy megdöntsék a Twitch feliratkozási rekordjait. (A Twitch online élő közvetítési platform, amelyet tartalomgyártók, köztük vTuberek is használnak videójátékok, beszélgetős műsorok és egyéb tartalmak valós idejű sugárzására a közönségüknek.)
Bár az alkotók többsége saját maga streamel, megjelentek a pályán a nagy cégek, amelyek már megtervezik a kasszasiker sztárokat és ízlésformálókat. Közülük az egyik legnagyobb a Hololive, egy japán tech cég. Jelenleg 87 tehetséget futtatnak, akik közül 20 beszél angolul, és összesen több mint 80 millió feliratkozójuk van.
A vTubing felemelkedése lassan indult, de a COVID-járvány kitörése felpörgette népszerűségét. A vTuberekhez kapcsolódó YouTube-videók éves megtekintései majdnem megduplázódtak 2020 és 2021 között, és 2024-ben átlagosan meghaladták a 40 milliárdot. Most egyre több vTuber választja a Twitchen való streamelést. Ha bármikor megnyitjuk a platformot, számtalan pasztellszín hajú anime avatar látható, akik videójátékokkal játszanak, közönségükkel beszélgetnek vagy karaokéznak.
Kívülállónak nehéz megérteni, miért választana bárki rajzfilmfigurát egy hús-vér streamer helyett. Talán arról lehet szó, hogy a vTuberek egy fantáziavilágot teremtenek, amibe a nézők belemerülhetnek. Ahelyett, hogy valódi játékost néznének Fortnite-ot játszani, képzeletbeli birodalomba csöppennek, ahol macskadémonnal, vagy egy nekromantával, a túlvilág titkaival foglalkozó varázslóval találkozhatnak.
Íme, egy Minecraft-közvetítés:
Magyar égre magyar animét
Már vannak magyar Vtuberek is, és nő az érdeklődés a jelenség iránt. Népszerű például a magyar Midwelian felhasználó, aki YouTube-on és Twitchen is streamel, gaming és podcast tartalmakat gyárt.
Egy másik magyar VTuber, Chenge, már 5 éve magyaros ruhában, „hagyományos VTuberként” mutatkozott be a Reddit-en, jelezve a hazai közösség jelenlétét.
Hi everyone! My name is Chenge, I am a traditional vTuber from Hungary!
A vTubing története
A jelenség Japánból indult a 2010-es évek közepén. Bár Ami Yamato brit-japán vlogger már 2011-ben feltöltött egy animált avatárral készült videót, a vTubing áttörő népszerűségét és a „virtuális YouTuber” kifejezés megalkotását Kizuna AI-nak tulajdonítják, aki 2016 végén debütált, és önmagát nevezte „virtuális YouTubernek”. Az ő sikere indította el a VTuber trendet Japánban, ami olyan ügynökségek megalapításához vezetett, mint például a már említett Hololive Production és a Nijisanji. A 2020-as évekre a vTubing nemzetközi online jelenséggé vált. A COVID-19 világjárvány idején a nézőszám és a népszerűség robbanásszerűen megnőtt, a vTuberek növekedési üteme meghaladta a hagyományos streamerekét.
A jelenség globális elterjedése és robbanásszerű növekedése szorosan összefügg a mögöttes technológia fejlődésével és hozzáférhetőségének javulásával. Kezdetben a vTubing drága és bonyolult mozgáskövető felszerelést igényelt, ami jelentős technikai és anyagi akadályt jelentett a belépéshez. Azonban az olcsóbb Live2D modellek megjelenése és az AI-alapú webkamera alapú mozgáskövetés fejlesztése drasztikusan csökkentette a belépési küszöböt.
Ez a technológiai demokratizálódás alapvető szerepet játszott abban, hogy a VTubing egy japán trendből globális, széles körben elérhető szórakozási formává fejlődhetett. A könnyebb hozzáférés lehetővé tette, hogy bárki, aki rendelkezik egy PC-vel, webkamerával és mikrofonnal, vTuberré válhasson, ami gyökeresen átalakította a tartalomgyártás dinamikáját, és új kreatív tereket nyitott meg, amelyek korábban csak nagy költségvetéssel voltak elérhetők.
