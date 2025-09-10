2 órája
Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek
A nepáli kormány utasította az internetszolgáltatókat, hogy blokkolják a főbb közösségi média platformokat, köztük a Facebookot, az Instagramot, a YouTube-ot és az X-et az országban.
Mivel betiltották a közösségi médiát, válaszul elsősorban a fiatalok körében tüntetések lángoltak fel és a tiltást megkerülését lehetővé tevő VPN-regisztrációk száma 8000%-kal nőtt. A Tribune India szerint a hadsereget vetették be, 19 tüntető meghalt, 347-en sérültek a zavargásokban; Lekhak belügyminiszter lemondott.
Több ezren gyülekeztek a magukat Z generációnak nevező tüntetők felhívására a katmandui parlament épülete közelében. Mikor néhány tüntető behatolt a parlamentbe, a tüntetés erőszakba torkollott, a rendőrség vízágyúkat, könnygázt és éles lövedékeket vetett be.
Év elején a nepáli kormány nyilvános tiltakozással szembesült egy, akkor még jóváhagyásra váró közösségi média törvényjavaslattal kapcsolatban. A jogszabály börtönbüntetést és pénzbírságot írt elő a „nemzeti szuverenitást vagy érdekeket sértőnek ítélt” bejegyzésekért.
Múlt hét csütörtökön már ténylegesen betiltottak 26 közösségi oldalt, köztük a Facebookot, a WhatsAppot, az X-et, a Discordot, a WeChatet, a Redditet, a Snapchatet, az Instagramot és a YouTube-ot, mivel nem regisztráltak a megadott határidőn belül a Kommunikációs és Információs Technológiai Minisztériumnál. A TikTok 2024-ben betartotta a szabályokat, így megúszták a blokkolást.
Mark Zuckerberg beperelte Mark ZuckerbergetAnyagi hátrány és számtalan kellemetlenség érte.
Oli miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy kormánya „mindig ellenezni fogja az arroganciát, és soha nem fogad el semmilyen olyan cselekedetet, amely aláássa a nemzetet”. Úgy folytatta, hogy pártja nem ellenzi a közösségi médiát, „de nem lehet elfogadni, hogy akik Nepálban üzletelnek, pénzt keresnek, nem tartják be a törvényeket”.
A tüntetésekről készült videókat a Google Drive-on és más platformokon osztják meg a tüntetők.
A népszerű, ingyenes szolgáltatást is nyújtó Proton VPN (amivel nem lehet kerülni a tiltást) bejelentette, hogy a szolgáltatására jelentkezők száma 8000%-kal nőtt a közösségi média tilalmának szeptember 4-i hatálybalépése óta. Az alábbi grafikon mutatja a Proton új regisztrációinak napi növekedési ütemét.
A nepáli kormány kedden újra engedélyezte a közösségi média használatát, és egyben vizsgálatot rendelt el. A Reuters híradása szerint lemondott K. P. Sharma Oli nepáli miniszterelnök.
