Digitália

1 órája

10 munkakör, amire szükség lesz a jövőben, és 10, amire nem

Káprázatos sebességgel terjed a mesterséges intelligencia alkalmazása a vállalatoknál. A munkavállalók, a munkaerőpiacra újonnan belépők próbálják kitalálni, felszámolja-e az ő munkájukat is.

MW
Forrás: Shutterstock

Ezt a gyors tempót alátámasztják az újonnan megjelenő adatok. Világszerte sokan latolgatják, melyik szakma „védett” a mesterséges intelligenciától.

Nyilván egyetlen tanulmány sem tudja tökéletes bizonyossággal megmondani, mely foglalkozások 100%-ban mesterséges intelligencia-biztosak, és melyek a lassú (vagy éppen gyors) kihalásra ítéltek. Egy nemrégiben készült Microsoft-tanulmány adatai azonban fényt derítenek a kérdésre, hogy az MI mennyire alkalmazható a különböző munkakörök ellátására.

Bár a tanulmány rámutat, hogy a mesterséges intelligencia mely foglalkozásokat tudja a leghatékonyabban kiváltani, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ilyen munkahelyek megszűnnek. Ezen kívül korántsem biztos, hogy a „túlélő” munkakörökben magasabb bérek lesznek majd, mivel az adatok nem tartalmazzák „az új technológia üzleti hatásait”.

Számos cégvezető egyre nyíltabban ad hangot elvárásának, hogy MI bevetésével csökkentsék a létszámot és a munkabéreket.

Ugyan a mesterséges intelligencia csakugyan képes automatizálni egyes munkákat, ez nem jelenti azt, hogy nagyszerű munkát is végezne.

A Microsoft tanulmánya azt állítja, hogy az írók, újságírók például a mesterséges intelligencia által legkönnyebben kiváltható munkát végeznek. Hogy azután a mesterséges intelligencia által generált írások milyen színvonalúak, az már más kérdés. És akkor még nem beszéltünk a számtalan szerzői jogi problémáról, mivel az MI emberi írók munkájára „támaszkodik” új művek „alkotásához”.

Szóval, a jelenlegi álláspont szerint milyen munkaköröket nem váltanak ki mesterséges intelligenciával?

Nagy valószínűséggel ember által üzemeltetett munkakörben maradnak

10. Gumijavítók
9. Hajómérnökök
8. Autóüvegjavítók
7. Száj- és állcsontsebészek
6. Rendszerüzemeltetők
5. Temetkezési vállalkozók (balzsamozó)
4. Segédmunkások, festők, gipszkartonozók
3. Veszélyes anyagok eltávolításával foglalkozók
2. Ápolók
1. Laborasszisztensek

Nem meglepő, hogy a lista túlnyomórészt egészségügyi szektorban dolgozókat és fizikai munkát végzőket említ: mindkettő speciális szakértelmet, s nem pedig adatszintézist igényel.

Az egészségügyben a mesterséges intelligencia elterjedését különösen lassúnak vélik a korlátozott adatkészletek miatt. Például a sebészeti adatoknak csak kevesebb mint 10%-a érhető el nyilvánosan.

A legnagyobb kockázatnak kitett munkakörök

Nem meglepő módon az úgynevezett tudásmunkával kapcsolatos foglalkozásokban és az értékesítési szerepkörökben halad előre gyorsan az MI.

Íme, a mesterséges intelligencia miatt leginkább veszélyeztetett munkakörök:

10. Rádióbemondók és DJ-k
9. Jegyértékesítők és utazási irodák
8. Telefonos operátorok
7. CNC szerszámprogramozók
6. Ügyfélszolgálatosok
5. Írók, újságírók, alkotók
4. Szolgáltatást értékesítők
3. Utaskísérők
2. Történészek
1. Tolmácsok és fordítók

