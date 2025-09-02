3 órája
Ha az emberi agyat még nem is, de a majomét már leutánozták kínai tudósok
A Darwin Majma számítógépnek kétmilliárdnál nagyobb számú mesterséges neuronja és több mint százmilliárd szinapszisa, azaz idegsejtcsomópontja van – mint egy makákó agyának.
A kínai Zhejiang Egyetem kifejlesztett egy Goku (Darwin Monkey) nevű számítógépet, amely az agy szerkezetét utánozza. A Goku a makákó majom agyához hasonló idegi szerkezetet reprodukál.
A Darwin Majma (vagy Darwin Majom) jelenleg a világ legnagyobb agy ihlette szuperszámítógépe a Live Science szerint.
A neuromorf számítógép másolja az emberi agy és más agyak neurobiológiai szerkezetét. Az agy rendkívül hatékony információfeldolgozási képességeinek utánzásával a hagyományos számítógépek számos problémáját akarják megoldani.
Br(AI)n teljesítmény
A hagyományos mesterséges neurális hálózatokkal ellentétben, amelyek a klasszikus számítási elveket követik és folyamatosan változó bináris értékeken keresztül dolgozzák fel az adatokat, a Darwin Monkey-hoz hasonló neuromorf rendszereket tüskés neurális hálózatok (SNN-ek) vezérlik.
Az SNN-ek azt utánozzák, ahogy a jelek terjednek az emlősök agyában lévő neuronok között: azaz elektromos jelekre reagálva dolgozzák fel és továbbítják az adatokat be- és kikapcsolódó aktivitási hullámokon (vagy csúcsokon) keresztül.
Míg a szoftveralapú neurális hálózatok gépi tanulási algoritmusok gyűjteményei, amelyek az emberi agyat emulálják,
az SNN-ek fizikailag lemásolják az információáramlást a biológiai neuronok között.
Ez lehetővé teszi az SNN-ek számára az adatok párhuzamos feldolgozását, ami potenciálisan erősebbé teszi a hagyományos szuperszámítógépes architektúráknál.
Energiahatékonyabbak is lehetnek: Darwin Majma mindössze 2000 watt energiát fogyaszt – nagyjából egy vízforralóét vagy hajszárítóét.
A kutatók szerint a platform már bizonyította képességeit a kínai DeepSeek mesterséges intelligencia startup által kifejlesztett MI-modell segítségével. Olyan kognitív feladatokban produkál kiváló eredményeket, mint a logikus gondolkodás, a tartalomgenerálás és a matematikai problémamegoldás.
A rendszert különböző idegi komplexitású állatok, köztük zebrahalak és egerek agyának szimulálására is használják, az agytudományi kutatások támogatására irányuló szélesebb körű erőfeszítések részeként.
A Darwin Monkey-t a Zhejiang Egyetem és a Zhejiang Lab kutatói tervezték, amelyet a Zhejiang tartományi kormány és az Alibaba Group, egy kínai technológiai konglomerátum közösen alapított. A projekt a Darwin Mouse (Mickey) 2020. szeptemberi piacra dobását követi, és 120 millió mesterséges neuront tartalmaz – s ezzel egy egér agyának felel meg.
Egészen a Darwin Majomig a legnagyobb neuromorfikus számítógép az Intel 2024-ben bejelentett Hala Pointja volt, amelynek 1,15 milliárd mesterséges neuronja és 128 milliárd mesterséges szinapszisa van.
