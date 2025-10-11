október 11., szombat

Újra láthatnak a vakok?

26 perce

Visszaadhatja a látást a magyar kutatók által is fejlesztett protézis

Címkék#vakság#protézis#HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont#egészség#látás

Hamarosan embereken tesztelhetik azt az eszközt, amelynek a megalkotásából a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont is kiveszi a részét.

MW

Megkezdődhet a belga ReVision Implant startup cég által fejlesztett látás-visszaállító protézis emberi tesztelése, miután az erre alakult konzorcium közel 2,5 millió eurós támogatást kapott az Európai Innovációs Tanács EIC Transition pályázatán. A konzorcium a gyártó startup cégből és három kutatócsoportból, köztük a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Integratív Idegtudományi Kutatócsoportjából áll – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Human,Eye.,Blue,Toned.,Macro,Shot.
Komoly szerepe lesz a magyar kutatóknak a kísérletekben
Fotó: Vladimir Arndt / Forrás: Shutterstock

A rangos európai támogatás lehetővé teszi a konzorcium számára a protézis emberi felhasználásra való fejlesztését. A HUN-REN TTK kutatócsoportja és egy spanyol kutatócsoport lesznek felelősek az embereken végzett első tesztekért.

Hogy mi a szerepük a magyar tudósoknak a projektben, illetve hogy milyen problémákra és hogyan jelenthet megoldást a fejlesztett látás-visszaállító protézis, elolvashatják IDE KATTINTVA a Magyar Nemzet cikkében.

 

