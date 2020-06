A hazai OMEN közösséget különleges kihívás várja a nyáron

A HP következő generációs csúcsgépein versenyezhetnek a magyar streamerek.

A gaming egyre nagyobb teret nyer világszerte az otthon töltött idő növekedésével. A játék hozzájárul a felhasználók kikapcsolódásához és az általános mentális egészség megőrzéséhez egyaránt:

a felhasználók 80 százalékának a videojátékok segítettek kikapcsolódni a válsághelyzet alatt.

A játékosok a gaming közösséghez is bármikor fordulhattak támogatásért, az európai felhasználók 33 százaléka szerint az általuk játszott játékok közössége sokat fejlődött a karantén alatt.

Küzdelemre hívja a magyar gamereket az OMEN

A nagy sikerű Küzdelem második fordulójában a felhasználók kedvenc streamerüket egyedi játékszabályokkal segíthetik, a szerencsések akár vállvetve is harcolhatnak a főszereplőkkel. A három forduló alatt kiderül, ki a legjobb LoL, Valorant és Warzone játékos.

A kihívás első meccsét június 27-én rendezik AK és CuCu csapata között, majd az ezt követő két hétvégén összecsap még Pierce és Deadfox a Valorant pályáin, valamint Tanár Úr és Féreg TV Csabi is CoD:Warzoneban.

A rajongók az otthoni szurkolás mellett aktívan is tehetnek a kedvenceik sikeréért. Többféle nehezítést is megszavazhatnak a bajnokoknak, a színek alapján korlátozott fegyverzettől egészen a használható hősök meghatározásáig. A legszerencsésebb regisztrálók pedig maguk is ott lehetnek az OMEN által biztosított online ringben, és a nagy napon a kedvenc streamerük csapatában játszhatnak.

A megmérettetésre minden főszereplő keményen készül, ezt pedig a saját közösségi média felületeiken és Twitchen is közvetítik majd. A csapatokba a Küzdelem weboldalán jelentkezhetnek a vállalkozó szellemű rajongók, itt szavazhatnak az egyedi nehezítésekre és tájékozódhatnak a részletes programról is.

A játékhoz teljesítményre van szükség

Az innovatív hőkezelési technológia, a rendkívüli teljesítmény, a látványos megjelenítés, amely életre kelti a játékokat és a hasznos, személyre szabható kiegészítők mind hozzáadnak a játékélményhez. A legújabb OMEN gépek olyan hardveres- és szoftveres ökoszisztémát kínálnak, amellyel a felhasználók kapcsolatban maradhatnak és közösen játszhatják végig a kedvenc alkotásaikat.

Az OMEN 15 minden eddiginél kompaktabb és a HP gaming laptopjai közül elsőként rendelkezik infravörös hőszenzorral , amellyel még tovább növeli a teljesítményt és a ventillátorok hatékonyságát.

A Vector és OMEN Vector Essential egerek PixArt-tal közösen tervezett, kiemelkedő szenzorai, ergonomikus kialakítása és könnyű súlya is hozzájárul a pontossághoz játék közben.

A borítóképünkön látható Pavilion Gaming portfóliója új 16 colos laptoppal és az OMEN Command Centerrel bővül.