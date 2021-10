A nők arányának növelését szorgalmazza a Huawei

A nemek közötti digitális szakadék csökkentése társadalmi, gazdasági szükség.

A nők számának növelése a technológiai területeken kiemelt érdek, Magyarországon is támogatni kell a női mérnökök, műszaki végzettségűek minél nagyobb arányát az IKT ágazatban. Csatlakozik a Woman in Technology Hungary Egyesülethez a Huawei Technologies, hogy jó példák felkeresésével, bemutatásával és képzések támogatásával tegye vonzóbbá Magyarországon a nők, lányok számára a technológiai ágazatot.

A vállalat lépése különösen annak fényében jelentős, hogy az Eurostat legfrissebb adatai szerint

az elmúlt tíz évben tovább csökkent – 19,6-ról 17,2 százalékra – az informatikai, műszaki végzettséggel foglalkoztatott nők aránya az EU-ban.

A Woman in Technology Hungary Egyesület (WITH) márciusban alakult, hogy összefogja, képviselje a technológia területén tevékenykedő női vezetőket és népszerűsítse a műszaki területeket a nők és lányok körében. A Huawei Technologies, mint a világ egyik vezető távközlési és infokommunikációs (IKT) megoldásszállítója, a szervezet céljait kiemelkedően fontosnak tartja társadalmi, gazdasági és a vállalati értékek, érdekek szintjén egyaránt. A Huawei ezért támogatta az idei Internet Hungary konferencián az egyesület szervezte Women for Tech – Tech for Women szekciót, majd bejelentette csatlakozását a WITH-hez. Gecse Mariann, a Huawei Technologies magyarországi és nyugat-balkáni kormányzati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója írta alá a belépési nyilatkozatot.

Az Európai Unióban mindössze 18 százalék az IKT ágazatban dolgozó, 17 százalék a műszaki közép- és felsőoktatásban tanuló nők aránya, és jelenleg

a 6 és 10 év közötti lányok mindössze 3 százaléka szeretne „számítógépekkel, telefonokkal” foglalkozni felnőtt korában.

Az Eurostat legfrissebb felmérése szerint a 2010-es 19,6 százalékról 2020-ra 17,6 százalékra csökkent az IKT végzettséggel foglalkoztatott nők aránya az EU-ban. Ám Magyarországon is alig van olyan ágazat, amelyben annyira alulprezentált lenne a nők aránya, mint az infókommunikációs, távközlési szektorban.

Hazánkban az informatikusok közül csak minden tizedik nő,

miközben számos olyan pozíció van, amely kiváló lehetőségeket nyújtana számukra is. A jelenség oka több kutatás szerint is az oktatásban és a sztereotípiákban keresendő: a mérnöki, informatikusi munkaköröket nem tartják nőiesnek, kreatívnak, sokszínűnek, ezért a nők ritkábban tanulnak tovább ilyen irányba, nagyon alacsony számban jelennek meg az IKT oktatásban és munkaerőpiacon.

A Huawei szerint a 21. század egyik legfontosabb kihívása, hogy áthidalja a nemek közötti digitális szakadékot, hogy az ne a leszakadás újabb forrása legyen. A vállalat ezért kiemelten fontosnak tartja a jó női példák, minták népszerűsítését, a képzések és oktatás támogatását – mondta Gecse Mariann. A Huawei Technologies magyarországi és nyugat-balkáni kormányzati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója hozzátette, a vállalat ezért támogatja a Woman for Tech – Tech for Woman szekciót az Internet Hungary-n és ezért csatlakozik a Woman for Technology Hungary Egyesülethez is. Ez utóbbinak többek között tagja a Vodafone Magyarország és a Lenovo Hungary is.

Támogatás a fiatal női mérnöktehetségeknek

A Huawei magyar leányvállalatának belépése a WITH egyesületbe, és a nők infókommunikációs szektorban való nagyobb szerepvállalásának támogatása nem előzmény nélküli a cég életében. A vállalat globálisan számos olyan projektet támogat, amely kifejezetten a nők szerepét igyekszik megerősíteni az IKT szektorban. Ilyen többek között a 2020. decemberében indult „TECH4HER” ösztöndíj-, vagy Huawei Women Developers (HWD) globális program, amelyet a női fejlesztők támogatására indítottak, továbbá társszervezői voltak az idei BRICS női innovációs versenynek is.

A vállalat Magyarországon rendkívül népszerű, SEEDs infokommunikációs tehetséggondozó programjaiban való részvételnél a pályázás során a lány mérnökhallgatók elsőbbséget élveznek a velük hasonló elbírálást kapott fiúkkal szemben. Ennek köszönhetően tavaly és idén, a SEEDs-ben a női résztvevők aránya elérte a 30 százalékot.

Továbbá a cég képviselői fórumokon és iskolákban is felszólalnak, hogy bátorítsák és nyitottá tegyék a lányokat a mérnök és a természettudományos területek felé. A mostani Internet Hungary Woman for Tech – Tech for Woman szekcióban pedig az IKT területén sikeres női doktoranduszok, menedzserek és startupperek megszólaltatását támogatják.

