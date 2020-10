A Tencent tízezer dolgozója kapott luxusmobilt

Rögtön elkezdtek feltünedezni az online piactereken a kettéhajtható Huawei Mate Xs készülékek.

Jó néhány olyan esetről hallottunk már, mikor tömegesen kaptak jutalomként nagy értékű ajándékokat az óriási profitot generáló kínai vállalkozások dolgozói, de még így is komoly meglepetést okozott a Tencent legutóbbi akciója. A South China Morning Post beszámolója szerint a cég tízezer munkavállalóját lepte meg egy-egy Huawei Mate Xs luxustelefonnal, ezzel ünnepelve a közösségi médiás, videós és hírtartalmakat készítő üzleti egységének második születésnapját – írja az Origo.

A kettéhajtható kijelzős Huawei Mate Xs nem csupán nagyon drága, de gyártási nehézségek miatt rendkívül ritka is, Kínában 16 999 jüan az ajánlott fogyasztói ára, ami durván 762 ezer forintot jelent.

A ritka bőkezű akció kedvezményezettjeinek egy része azonnal ki is tette az online piacterekre a céges ajándékot, egyes esetekben a normál ár akár két és félszeresét is elkérve a státuszszimbólum mobilért. Ez persze érthető, elvégre nem mindenki érzi óriási szükségét a készülék megtartásának, főleg mikor számára sokkal fontosabb és hasznosabb dolgokra is tudja költeni az árát.