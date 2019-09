A Terminátor köztünk jár, de néha még megbotlik (videó)

Milyen egyszerű járni az egészséges embernek, s mennyire bonyolult egy humanoid robotnak.

Hányattatott a sorsa az amerikai Boston Dynamics emberszabású és állatokat utánzó robotjainak. A cég az évtized eleje óta küzd az önállóan, esés nélkül elboldoguló emberszerű robotok létrehozásáért. Kezdetben a DARPA, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért felelős részlege pénzelte a fejlesztést.

Aztán 2013-ban megvette a Google, de nekik sem sikerült nyereségessé tenniük a vállalkozást, s eladták a japán Softbank Roboticsnek.

Pedig Atlas, az emberszabású – a háttérből, emberi asszisztens segítségével ugyan –, de ládákra ugrál:

gerendákon át rohan, dobozokon lépdel,

és havon sem akad el. Sőt, ha hátulról gonoszul fellökik, fel is áll.

Nagy lépés neki, kis lépés az embereknek

Ehhez képest most a Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) új lépésirányító rendszert készített a Boston Dynamics Atlas és a NASA Valkyrie robotok számára.

Szenzorokkal számítanak ki olyan mozgást a gépeknek, amelynek segítségével egy nehezen bejárható terepen is helyt tudnak állni.

Az IHMC dolgozik az új, autonóm módszeren, ami reményeik szerint teljesen feleslegessé teszi az emberi közreműködést.

Míg sima terepen 100 százalékos, rossz terepen 90 százalékos a robot megbízhatósága.

A kutatók növelni akarják a terepfeldolgozó algoritmus sebességét.

Egyébként az IHMC, amelyik egyáltalán nem új játékos a robotikában, azt ígéri, hamarosan előáll saját fejlesztésű humanoid robotjával, amelyik erősebb és mozgékonyabb lesz a Valkyrie-nél és az Atlasnál.

