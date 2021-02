A világon elsőként telepítenek 5G-vezérelt darukat Fényeslitkén

A terminálra érkező összes járművet és rakományt csúcstechnológiájú automata rendszerrel követik nyomon.

A legmodernebb technológiával szerelik fel a Fényeslitkén épülő East-West Gate terminált.

A világon elsőként 5G-technológia segítségével, távolról irányítják

majd a terminál teljesen automata, egészen finom mozdulatokra is képes óriásdaruit, amelyeket az intermodális rakodási technológia vezető gyártója, az osztrák Künz szállít.

A négy daruval évente akár egymillió darab húszlábas konténert is lehet kezelni a vasúti nyomtávváltáson alapuló intermodális kombiterminálon, amely átadását követően Európa legnagyobb kapacitású ilyen létesítménye lesz. Szintén világszínvonalat képvisel a terminálon kiépülő automata konténer és jármű nyomon követő rendszer, amely a belga Camco Technologies megoldása.

Az ukrán-magyar határ közelében, a magyarországi Fényeslitkén idén januárban kezdődött el az East-West Gate intermodális terminál építése. A létesítmény átadását követően az Ázsiát Európával összekötő Új Selyemút egyik legnagyobb és legmodernebb technológiával felszerelt fontos logisztikai állomása lesz.

A vasúti nyomtávváltáson alapuló kombiterminál és darui elsősorban a normál és a széles vasúti nyomtávon közlekedő szerelvények áruinak villámgyors átrakodásában játszanak majd kulcsszerepet, emellett a közúti félpótkocsikat – beleértve a nem daruzható szerelvényeket is – át tudják rakodni vasútra. A három csúcstechnológiát képviselő Künz intermodális daru (RMG), valamint a gyártó Freerider RTG konténeremelője évente akár egymillió konténer kezelésére is képes lesz.

Az RMG daruk közül kettő rakodódaru lesz, egyoldalon használható konzollal. A harmadik, nagyobb daru mindkét oldalán használható konzolokkal készül. Az RTG konténeremelő a raktárterületet szolgálja ki. Az egészen finom mozdulatokra is képes daru teljesen megrakott konténereket is villámgyorsan át tud mozgatni bármely irányba. Mind a négy daru az összes típusú konténert fel tudja emelni és át tudja rakodni, továbbá alkalmasak közúti félpótkocsik és csereszekrények emelésére is.

Mind a négy Künz daru nagyon magas szinten automatizált. A darukat

az intermodális szállítás történetében először 5G-technológia segítségével vezérlik

majd a terminál irányítóközpontjából. Az East-West Gate lesz az első kombiterminál a világon, amely saját 5G-hálózatot használ belső kommunikációja és műszaki eszközeinek működtetése során. A Künz rendszerét 2021 év végéig helyezik üzembe.

Teljes automatizáltság: valós időben követhető a rakomány pozíciója és állapota

Az EWG-n a beléptetés és a konténerek nyomon követése is csúcstechnológiát képvisel majd. A tengeri és vasúti terminálok számára terminál-, kapu- és daruautomatizálási rendszereket fejlesztő Camco Technologies szállítja azt a rendszert, amely az összes vasúti kamion, félpótkocsi és konténer, valamint a vasúti szerelvényeken érkező rakomány útját folyamatosan nyomon követi a terminálra való belépéstől a kilépésig. A rendszer nemcsak gyorsítja a be- és kiléptetést, az áruátrakást, hanem a terminálirányítást és a biztonságot is szolgálja. A kapukhoz és a darukra szerelt speciális kamerák valós időben követik a konténerek útját, tűéles képet mutatnak azok állapotáról, így azt is látják, hogy az adott rakomány sérülten érkezett-e – ezzel is segítve az esetleges panaszok kezelését.

A hardvert és szoftvert egyaránt magában foglaló, komplexitását tekintve szinte egyedülálló megoldás teljesen összhangban működik majd a terminál saját irányítórendszerével. Ennek köszönhetően az ügyfelek valós időben követhetik nyomon, hogy éppen hol vannak a konténereik vagy járműveik.

A terminál a tesztidőszakot követően 2022 első negyedévében már éles üzemben fogadja a vasúti és intermodális forgalmat.

