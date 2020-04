Akár még nyerhet is az infoszektor a járványon

A vállalkozások most érzik igazán az elmaradt IT-fejlesztések fájdalmait.

Kiélezi az informatikai cégek közti versenyt a járvány miatt kialakult helyzet, és középtávon a piac lassulására kell számítani Pércsi Levente, a Delta-csoport menedzsmentjének tagja szerint. A magyar informatikai vállalat résztulajdonosa arról is beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy az otthoni munkavégzésre való átállás okozta roham lecsengett, a távolabbi jövőkép viszont pozitív.

A járvány hatásai szinte azonnal megmutatkoztak az informatikai szektorban is, hiszen a munkaadóknak alkalmazkodniuk kellett a veszélyhelyzet elrendelése miatt megváltozott körülményekhez, mondta el a Magyar Nemzetnek Pércsi Levente. Arról beszélt, milyen hatással lehetnek az informatikai piacra a járvány miatt kialakult új szokások. A szakértő kifejtette, hogy márciusban, a járványügyi intézkedések bevezetésekor a munkaadóknak hirtelen kellett reagálniuk az új kihívásokra, amely a megrendelések volumenén is megmutatkozott.

Ez nagyon sok feladatot jelentett az IT-szektor cégeinek, hiszen az ügyfeleiknél számos, esetleg korábban halogatott informatikai fejlesztést kellett nagyon rövid idő alatt teljesíteni, a biztonságos távoli elérést nyújtó környezet kialakításától kezdve a hardverfejlesztéseken át a videókonferencia-rendszerek beállításáig.

A kezdeti sokk azonban mostanra lecsengett.

Pércsi szerint középtávon óvatosnak kell lenniük az IT-cégeknek: a folyamatban lévő beszerzések ugyan még megvalósulnak, viszont az új fejlesztések és a nagyberuházások még nem indultak el. A normál ügymenet is picit lelassult, amihez most a nyári szezonalitás is párosul. A partnercégeknek egyszerűen más területekre, például a rövid távú túlélésre kell fókuszálniuk, ami érthető is – elemezte a járvány nyomán kialakult piaci helyzetet a cégvezető. Középtávon ugyanakkor mélyrehatóbb következményekre készül a szektor, mivel várhatóan nagyon sok cég kerül nehéz helyzetbe. A megrendelői oldalon ezért visszaesésre számítanak.

A szakértő szerint az IT-szektor hosszú távú kilátásai viszont kifejezetten kedvezők, mert felértékelődik a vállalati digitalizáció fontossága.

A külső környezet drasztikus megváltozása olyan folyamatokat katalizál, amelyekre az informatikai vállalatoknak kész megoldásai vannak. Ilyen például a régóta halogatott széles körű digitalizáció bevezetése.

Véleménye szerint a jelen válságot túlélő vállalkozásoknak nem lehet több indokuk arra, hogy ne valósítsák meg a szükséges IT-fejlesztéseket, hisz most a saját bőrükön érzik azok elmaradásának fájdalmait. Az elektronikus iratkezelésre és ügyvitelre való áttérés értendő ide például, mert mérhető és közvetlen megtérülést jelent a munkaidő és a felhasznált eszközök költsége az irattárolás és a folyamatok átfutása terén. A digitalizációt magas szinten és hatékonyan végrehajtó cégek, akár egy esetleges újabb változásra is gyorsabban reagálva, minden bizonnyal versenyelőnyt élveznek a jövőben is.

Pércsi Levente szerint mindez azt is jelenti, hogy a helyzet még inkább kiélezi az informatikai cégek közötti versenyt: gyorsan kiderül, hogy melyik képes jól felhasználható, értékes szolgáltatást nyújtani. Ehhez pedig elengedhetetlen az, hogy maguk a szolgáltatók is magas fokon digitalizált, hatékony környezetben működjenek.

Amennyiben tehát szükséges volt, a járvány kezdetekor az IT-vállalatok első lépésként a saját munkafolyamataikat alakították át, ezt követte a termékstruktúrájuk módosítása. A járvány okozta átrendeződés arra is rávilágított a cégvezető szerint, hogy csak azok az informatikai cégek maradnak versenyben, amelyek például a dokumentummenedzsment, az alapvető IT-biztonsági kérdések vagy a biztonságos távmunkavégzéshez képesek XXI. századi megoldásokat kínálni.

Borítóképünk illusztráció