Alkalmazások, amelyekkel ingyen telefonálhat

Sokan nem tudják, de ahhoz, hogy felhívják az okostelefonjuk segítségével ismerőseiket, nem kell feltétlenül fizetniük.

Léteznek már ugyanis olyan alkalmazások, amelyek révén az interneten keresztül ingyen „telefonálhatunk” bárkivel. Az Origo bemutatott ezek közül néhányat, kiemelve az előnyöket, hátrányokat, így mindenki eldöntheti, hogy nála melyik válhat be.

Azt fontos megjegyezni, hogy ezeknek a szoftvereknek is szüksége van adatkapcsolatra, azaz aktív internetes kapcsolat szükséges a használatukhoz. Tehát ha WiFi közelében vagyunk, akkor arra kell felcsatlakoznunk, de minden más esetben a mobilinternetes adatkeretünket fogyasztják.

Az igényük nem túl nagy, nem zabálják a biteket, legalábbis hanghívás esetén, a videotelefonálás azért már más tészta.

Messenger



A Facebook csevegő alkalmazásában van lehetőség a szöveges üzenetek elküldése mellett hívások, sőt akár konferenciabeszélgetések lebonyolítására. Nagy előnye, hogy nem kell hozzá tudnunk a másik fél telefonszámát, elég, ha ismerősünk a népszerű közösségi alkalmazáson, és máris „tárcsázhatjuk”. A hang minősége közepes, a videótelefonálás opció nem hiányzik, de a kép minősége nem az igazi. Mivel böngészőben a Facebook futtatható, így megoldott, hogy olyasvalakivel is beszéljünk ily módon, aki a számítógép előtt ül.

A Messenger hátránya, hogy aki nincs fenn a Facebookon, az nem tudja használni, azaz a hívónak és a hívott félnek is rendelkeznie kell élő Facebook-regisztrációval, az, hogy tudjuk a telefonszámát, nem elég. További negatívum, hogy a Facebook igencsak szabadosan kezeli a személyi adatok védelmét. A közelmúltban derült ki, hogy lehallgatták a beszélgetéseket, amelyek harmadik félhez is eljuthattak. Szóval a fontos, titkos dolgokat jobb, ha nem ezen a felületen tárgyaljuk meg…

Skype

A Skype az egyik legrégibb online kommunikációs platform, amely egykor uralta az online kommunikációs szoftverek szegmensét. Az évek során telepakolták egy csomó olyan extra funkcióval, amely a (nagy)vállalati felhasználóknak lehet fontos, de az otthoni, hétköznapi felhasználóknak csak felesleges bonyolítás, ezért ebben a csoportban a népszerűsége egy kicsit visszaesett az évek során. Az mindenesetre tény, hogy továbbra is lehet ingyenes beszélgetésre használni, amihez szükség van arra, hogy mindkét fél rendelkezzen Skype-fiókkal.

Emellett telefonszámok is importálhatóak a rendszerbe, így ezek is hívhatóak, azonban értelemszerűen ezért fizetni kell. Ehhez fel kell tölteni a Skype-számlát pénzzel, és ezt követően indulhat a beszélgetés. A kifejezetten jó hangminőséget kínáló Skype lehetővé teszi a videótelefonálást, úgy, hogy a kép minősége kifejezetten jó. A szoftver egyik előnye, hogy letölthető számítógépre is, így tehát van arra lehetőség, hogy mobilról tárcsázzunk valakit, aki a monitor vagy a notebook előtt ül, és persze fordítva is működik a dolog. És pont emiatt sokan használják arra a külföldön élők közül, hogy a családdal, barátokkal ennek révén tartsák a kapcsolatot, hiszen sokkal kényelmesebb körbeülni egy viszonylag nagy képernyőt, mint a telefon kis kijelzője előtt összezsúfolódni.

Viber

A Viber az utóbbi egy évtized egyik sikertörténetévé vált a hétköznapi felhasználók között, köszönhetően annak, hogy igen egyszerűen használható. Gyakorlatilag az összes mobilos operációs rendszerre van működőképes verziója, így például képes együttműködni a Windows Mobile vagy a Symbian alapú eszközökkel is az Android és az iOS mellett.

A kontaktlistát alapvetően a névjegyzékünkből másolja át, tehát azokat hívhatjuk, akik „benne vannak a telefonunkban”, illetve adhatunk a rendszerhez külön Viber-kontaktokat is, tehát az sem feltétlenül baj, ha valakinek nem tudjuk a számát. Két Viber felhasználó között a hívás ingyenes, de emellett van rá lehetőség, hogy hagyományos módon csörögjünk rá valakire, de ez értelemszerűen pénzbe kerül (viszont ez sokszor olcsóbb, mintha az előfizetésünket használnánk!). Az app egyik nagy erőssége a hangminőség, hiszen ez szinte minden esetben kifogástalan. A Viber nagyon erősnek számít a biztonság terén, köszönhetően annak, hogy igen komoly titkosítási technológiákat vezettek be az elmúlt néhány évben. A beszélgetések még a Viber elől is rejtve vannak, így nem fordulhatnak elő olyan botrányok, mint amelyek a Facebookot megrázták mostanában. Sőt, még arra is van lehetőség, hogy láthatatlan legyen maga a beszélgetés, illetve az üzeneteknek megparancsolható, hogy egy bizonyos idő elteltével semmisítsék meg magukat.

Whatsapp

A Whatsapp nagyon hasonlít a Viberhez, azzal a kiegészítéssel, hogy ezt a szoftvert teletömték jó pár olyan funkcióval, amely a vállalatok számára lehet hasznos. Ezek egyrészt a kapcsolattartást segítik elő az ügyfelekkel, másrészt a munkatársak közti csoportos kommunikációt segítik elő. Emiatt elsősorban Nyugat-Európában sok cégnél kötelező a Whatsappot használni.

Hangouts

Ez a Google alkalmazása, amely a Google fiókkal rendelkező felhasználók közötti kapcsolattartást segíti elő. Ez egyben azt is jelenti, hogy külső partnerek nem integrálhatóak a rendszerbe. A hagyományos beszélgetés mellett van mód videótelefonálásra is, azonban mind a kép, mind a hang minősége eléggé borzasztó. A Hangouts egyik nagy előnye, hogy a Gmail chat funkciójának támogatása révén úgy is lehetővé teszi a kommunikációt, hogy egyik fél mobilozik, a másik pedig a számítógépe előtt ül.

Ráadásul az alkalmazásban látszódnak és visszakereshetőek a chat üzenetek is, így akik sokszor használják ezt a programot a kommunikációra, azoknak a Hangouts használata egyébként is javallott. Azonban azért érdemes vele óvatosan bánni, mert a fejlesztő és üzemeltető Google is hírhedt arról, hogy meglehetősen szabadosan kezeli a privát szféra fogalmát, szóval azért abban nem lehetünk ezer százalékig biztosak, hogy a beszélgetéseink maximálisan titkosak, és azokat külső fél nem hallhatja, vagy láthatja.

Borítókép: illusztráció