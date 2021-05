Asszisztensével ugrik fel a japán divatmágnás a Nemzetközi Űrállomásra

A Roszkozmosz orosz űrkutatási hivatal azt is bejelentette, hogy a decemberre tervezett űrutazáson Maezava társagában lesz asszisztense, Hirano Jozo is.

A japán divatmágnás, az ázsiai szigetország egyik leggazdagabb embere a jövő hónapban kezdi meg a felkészülést Oroszországban a 12 napos útra. Egy Szojuz űrrakéta fogja vinni a japán utasokat is magában foglaló legénységet az ISS-re – közölte egy japán televízió a milliárdos Twitter-bejegyzésére hivatkozva.

Going to the ISS before the Moon🚀 https://t.co/hITylo93B8

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) May 13, 2021