Az Amazon felhőszolgáltatója lekapcsolta az Iszlám Állam egyik oldalát

A lap szerint a szóban forgó csoport a Nidá-e-Hakk, amely (a Pakisztánban és Afganisztán egyes részein is beszélt) urdu nyelven osztott meg dzsihadista tartalmakat, köztük az Iszlám Állam afganisztáni ágának, az Iszlám Állam-Horaszán Tartománynak az üzeneteit is idézte.

amelyben több tucat – egyes hírek szerint közel 170 – ember vesztette életét vagy sebesült meg. Az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) közlése szerint a merényletben 13 amerikai katona lelte halálát, további 18 megsebesült.

Az Iszlám Államnak az AWS-en található tartalmát a terrorista kommunikációt weboldalakon nyomon követő amerikai SITE hírszerzési csoport (SITE Intelligence Group) fedezte fel – közölte Rita Katz, a SITE igazgatója a The Washington Post beszámolója szerint.

The Nida-e-Haqq app on Thursday carried what it claimed was an image of the bomber wrapped in a suicide vest ahead of a blast whose victims included 13 U.S. service members.https://t.co/q6GEMoKMbl

