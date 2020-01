Az erotika csúcstechnikája kiharcolja helyét az iparban

Esztendeje, a tavaly januári CES Nemzetközi Szórakoztatóelektronikai Kiállításon az egyik legemlékezetesebb hűhó egy csúcstechnológiával működő, nőknek készült szexuális segédeszköz körül alakult ki.

A Twitter-képen Lora Haddock, a gyártó Lora DiCarlo vezetője.

„DiCarlo says the inclusion of sex tech exhibitors is all about normalizing the way people talk about a subject deemed by some as off-limits.” Had the pleasure of meeting @USATODAY reporter Edward C Baig f2f @CES2020 after our recent interview! ☺️ https://t.co/Q1fJQVdLqs

— Lora Haddock DiCarlo (@LoraHaddock) January 6, 2020