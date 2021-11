Az idei lesz az utóbbi 7 év leggazdagabb karácsonya

Míg a koronavírus miatt a tavalyi karácsony szűkebb körben telt és az ajándékbeszerzés nagyja átterelődött az online áruházakba, addig idén ismét több embernek szeretnénk ajándékozni, és többet tervezünk költeni.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay ostobaságnak tartja a rezsicsökkentést

Mindemellett az év végére várhatóan felerősödő áruhiány és a folyamatos áremelkedések kihívás elé állíthatják a minőségi ajándékokra vadászókat – derül ki az ország legnagyobb online vásárlási szakértőjeként működő Árukereső.hu és piackutató partnere, a GKI Digital friss kutatásából, mely immár hetedik éve vizsgálja a felnőtt lakosság karácsonyi ajándék vásárlási terveit, szokásait.

60 000 Ft felett az idei karácsonyi keret

Tavaly átlagosan 52 300 Ft volt az ajándékokra szánt keret, idén ez az összeg már meghaladja a 60 ezer forintot (60 411 Ft), ami átlagosan 15,5%-os növekedést jelent. A karácsonyi ajándékokra szánt kiadás az egy háztartásra vetített átlagos, nettó, havi jövedelem – akár– 17%-át is jelentheti. Ráadásul a több mint 60 ezer forintos keret közel 28%-át a gyerekek ajándékaira szánjuk.

2021-ben az egy ajándékra szánt átlagos költés 9 017 Ft, ami kismértékben alulmúlja –nagyságrendileg 600 forinttal – a tavalyi évben egy ajándékra átlagosan szánt értéket. Ez ugyanakkor nem meglepő, hiszen idén karácsonykor több fő megajándékozását tervezzük ráadásul mindezt úgy, hogy az ajándékok értékén drasztikusan nem szeretnénk változtatni.

Újra bővül az ajándékozottak köre

Míg 2019-hez képest 2020-ra átlagosan 8 főről 5 főre csökkent a megajándékozottak listája, addig 2021-ben ismét több szerettünknek, átlagosan 7 főnek tervezünk karácsonyi ajándékot vásárolni. A bővülő ajándékozotti kör alapján bátrabban merünk majd az ünnepek alatt másokkal találkozni, rokont látogatni, utazni is.

Az ajándékozottak elsődleges körét idén is a szűk család jelenti: a megkérdezettek 62%-a elsősorban párjának, férjének, feleségének tervez ajándékot vásárolni, emellett többen tervezzük párunk, férjünk, feleségünk rokonságát (26%) és barátainkat (20%) megajándékozni. Ugyanakkor karácsonykor a legtöbb ajándékot természetesen idén is a gyerekek fogják kapni.

A karácsonyi ajándékvásárláskor újra a szórakoztató elektronikai cikkeké a főszerep.

A COVID a tavalyi karácsonyi szezon során a slágertermékek körét is átrajzolta, egy évvel ezelőtt ugyanis a három legnépszerűbb ajándéknak szánt termékkategória a ruházati cikk (51%), a játék (40%), valamint a szépségápolás és kozmetikum (33%) volt.

Idén – a járvány előtti évekhez hasonlóan – ismét a szórakoztató elektronikai termékekre a legnagyobb az igény (43%). Második helyre a ruházati cikkek (32%), míg a harmadikra a játékok kerültek (31%) a legnépszerűbb termékek listáján.

Tavaly tarolt az online beszerzés

2020-ban a járványügyi korlátozások miatt a karácsonyi ajándékok beszerzése minden korábbi évnél erőteljesebben támaszkodott az online értékesítésre. Az online kiskereskedelem többek között az év végi rekord forgalmaknak köszönhetően tudott Magyarországon +45%-os növekedést felmutatni, mellyel hazánk az uniós országok között élmezőnyben zárta a tavalyi évet.

Bár már elkezdődött a járvány negyedik hulláma, az elmúlt hónapok lazításai és a 60% körüli átoltottság bátrabbá, optimistábbá tette a lakosságot, ismét megteltek a vendéglátóhelyek és bevásárlóközpontok. Ugyan az online kereskedelem térhódítása idén is tovább folytatódik (várhatóan 30% körüli éves növekedéssel),

a vírushelyzet – egyelőre – nem befolyásolja a vásárlók gondolkodását az ajándékvásárlás helyszínét illetően,

így az idei ünnepi szezonban az ajándékvásárlás terén ismét nagyobb teret kaphat a hagyományos kereskedelem.

A 2021-es ünnepi szezonban a tavalyi aránynál kevesebb vásárló tervezi az ajándékok beszerzését webáruházakból (2021: 77% vs. 2020: 86%), míg bevásárlóközpontokban, plázákban (2021: 57% vs. 2020: 49%), illetve hagyományos boltokban, szaküzletekben, szupermarketben (2021: 38% vs. 2020: 33%) többen szeretnénk vásárolni.

2021-ben az áruhiány és az áremelkedés a kereskedelem legnagyobb kihívása A kereskedelem legerősebb, legforgalmasabb időszakát minden évben a karácsonyt megelőző, Black Friday akciókkal fűszerezett utolsó 6-8 hét jelenti. Idén azonban érdemes lehet minél hamarabb nekilátni az ajándékok beszerzésének, ugyanis év eleje óta tartó folyamat, hogy drasztikus készlethiányok, áremelkedések sújtják a kereskedelmet, azon belül is kiemelten a műszaki cikkek piacát a vírus közvetlen következményeként akadozó ázsiai termelések, valamint a nemzetközi tengeri szállítmányozás lassulása miatt. Magyarországon az áruhiány mellett az infláció és az euró árfolyam romlása is negatívan hat a fogyasztói árakra, emellett sok termékkategória esetén limitáltak a választékok is. Összességében tehát az idei karácsonyi szezon drágább, és akciókban, választékban szerényebb lehet, mint a tavalyi. Ezzel együtt várhatóan a Black Friday akciók is elnyúlnak majd és akár egész novemberben kitarthatnak.

A nyugdíjprémium és az SZJA visszatérítés is jótékonyan hathat az ajándékozási kedvre.

A novemberben kifizetésre kerülő, egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémium – melynek hatásával a felmérés idején még nem tudtak számolni – még tovább emeli mintegy 2,5 millió nyugdíjas szabadon elkölthető jövedelmét, így esetükben az extra juttatás hatása a karácsonyi költségvetésben is felfelé tolhatja az eredeti terveket. Ezen extra költések hatása várhatóan elsősorban a hagyományos kiskereskedelemben csapódik majd le.

A jövő év elején esedékes SZJA visszatérítés is okozhat már idén is további – előre nem tervezett, és ezért most még nehezen mérhető – vásárlási lázat, ám a nyugdíjprémiumokkal ellentétben ez elsősorban az áruhitelfelvételi kedvet serkentheti, illetve a megtakarítással rendelkező háztartásoknál eredményezhet bátrabb költekezést.

Borítóképünk illusztráció