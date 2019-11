Bárkinek saját robotot gyártanak, olyan arccal, amilyet akar (videó)

Eddig inkább csak sci-fiben láttunk ilyet: immáron egy orosz cég megrendelésre gyártja az élő személyek arcvonásait viselő robotokat.

Már lehetséges, ha Albert Einstennel, vagy más hírességgel akar valaki otthon, vagy irodájában korlátlan ideig társalogni – netán a saját szüleit akarja köszönőembernek állítani az előszobába, miként egy kétes ízlésű közel-keleti gazdag család kérte.

Az orosz Promobot kívánságra legyártja az illetőt.

A Promobot az autonóm szolgáltató robotok legnagyobb Észak- és Kelet-Európai gyártójaként határozza meg magát: humanoid alkotásaik 35 országban működnek különféle munkakörökben. Gyártmányaik mint adminisztrátorok, tanácsadók megtalálhatók a moszkvai metrón, repülőtéren, a Dubai áruházakban.

Bár járni még nem tudnak, az egyfajta halhatatlanságra ítélt bizarr szerkezetek nyaka és törzse mozog, arcuk rendkívül sokféle érzelem kifejezésére alkalmas. Mesterséges intelligenciával működő programjuk hatalmas szókincs birtokába juttatta őket.

Tudnak ide-oda nézni, szemöldöküket, ajkaikat és az arcizmaikat mozgatni – hatszázféle módon.

A gyártó személyes használatra, társnak vagy személyi asszisztensnek szánja a humanoidokat, s ezen kívül például útlevélellenőrzésre is be akarják vetni őket. Hivatalos minőségben látni Promobot robotot annál is érdekesebb lesz, mert tavalyelőtt egy elődjük politikai tüntetésen vett részt Oroszországban, ahol kérdőívekhez gyűjtött anyagot. A rendőrök le is tartóztatták.

Amúgy ez az a robot, aki korábban már kétszer is meglógott a gyárból, ahol dolgozott.

