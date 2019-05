Bármely településen online intézhetjük az önkormányzati ügyeinket

Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a projektet sikeresnek nevezte és azt mondta, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül a polgárok a hivatalok felkeresése, sorban állás, papírok kitöltése, beadása nélkül kezdeményezhetik 150-nél is több ügy intézését. Elektronikusan intézhető például a szociális támogatás igénylése, a hagyatéki, birtokvédelmi eljárás kezdeményezése, de a májusi határidejű helyi iparűzési adó ügyeit is már ezen keresztül intézhetik a polgárok.

Csampa Zsolt Az önkormányzati ASP (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése című konferencián elmondta, 2015-ben indították a programot két lépcsőben. Előbb az önkormányzatok önkéntes részvételével, majd teljes, országos kiterjesztéssel.

A projekt céljai közé tartozik az önkormányzati feladatellátás egységesítése, ehhez az állam központi informatikai támogatást, szoftvereket, alkalmazásokat biztosít számukra. Az ASP-projekt polgárokat közvetlenül érintő része az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése.

Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy

az elektronikus ügyintézés nemcsak kényelmes és költséghatékony, hanem ma már a társadalom döntő része számára elvárt szolgáltatás is, ugyanúgy, ahogy jogos igény az is, hogy otthonról intézhessük pénzügyeinket is, akár magánemberként, akár vállalkozóként.