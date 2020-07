Digitális fényképezőgépet, drónt és akciókamerát vesznek

Alapfunkciós digitális fényképezőgépet ma már kevesebben vásárolnak, hiszen csaknem mindenkinek a zsebében ott lapul az okostelefon.

Manapság a digitális fényképezőgépek közül a DSLR és a MILC modellek a legnépszerűbbek, e típusok forgalma jelenleg az eladások 26%-át illetve 24%-át teszik ki a fotó-videó termékkategórián belül az Extreme Digitalnál.

A nagyobb és nehezebb DSLR-eket a profi fotósok mellett a lelkes amatőrök is választják,

akik közül sokan eleve rendelkeznek az új fényképezőgépükkel is használható objektívvel. Ezek közül idén a legnépszerűbb modell a Canon EOS 2000D volt.

Ugyanakkor a jóval kisebb méretű és tömegű MILC (cserélhető objektíves kompakt) típusok egyre népszerűbbek:

ezek belsejében nincs tükör, de az objektívet ezeken is cserélni lehet az adott témához a legjobban illeszkedően. A MILC gépek a tükörreflexesekkel csaknem azonos képminőségre képesek jóval kisebb méret és tömeg mellett, objektívjük pedig ugyancsak cserélhető az adott feladathoz illeszkedően. A kihajtható hátlapi képernyővel, illetve wifitámogatással bíró MILC modellek a vloggerkedést kipróbálni vágyok körében is népszerűek, idén a legtöbb a Canon EOS M50-ből fogyott.

Az elmúlt két évben jelentősen csökkent a különböző kalandkamerák ára, már tíz-húszezer forint körüli áron is meg lehet venni egy full-HD-ben rögzítő, víz alatti felvételre is alkalmas modellt. A fejlettebb kalandkamerák nem csupán abban tudnak többet, hogy akár 4K felbontású videót is rögzítenek, hanem fejlett képstabilizátor is található bennük. A kalandkamerák a teljes digitális fotós/videós termékkategória forgalmának közel 10 százalékát generálták idén.

A forgalom fennmaradó 40 százalékát a különböző fotós kiegészítők (például objektívek, SD-kártyák, állványok stb.), illetve a kétezres évek elején a legnépszerűbbnek számító kompakt digitális fényképezőgépek eladásai adják.

Miután egyre könnyebbé vált a használatuk, egyre többen vásárolnak drónt hobbifotós, -videós célokra: több mint négyszer annyi drónt vásároltak az Extreme Digitalnál a tavaly karácsony óta eltelt időszakban, mint öt évvel ezelőtt. Ez idő alatt a drónok átlagos eladási ára 40 százalékkal csökkent.

Borítóképünk illusztráció