Egészen a Föld közelében halad el egy üstökös

A C/2021 A1 Leonard nevet kapott üstököst év elején, január 3-án fedezte fel Gregory J. Leonard, az Arizonai Egyetem Bolygótudományi Tanszékének vezető kutatója. Leonard az arizonai Santa Catalina-hegységben található Mount Lemmon Obszervatóriumban észlelte a Space.com szerint.

Most az A1 Leonard elég közel és elég fényes lehet ahhoz, hogy szabad szemmel is látni lehessen. Ritka esemény:

A Sky at Night csillagászati magazinnak nyilatkozva a múlt héten José J. Chambó üstökösvadász elmondta, hogy az üstökös fényessége „drámaian megnőtt”, amikor a múlt hónapban néhány hét különbséggel két fotót készített róla.

📸 El cometa C/2021 A1 Leonard ☄️ el 11 de noviembre de 2021, con un brillo de magnitud 9.5 ya es observable con pequeños telescopios 🔭https://t.co/2wiLM6dYBG

Comet #Leonard on Nov. 11, increased in brightness to magnitude 9.5 so it is already observable with small telescopes. pic.twitter.com/TISP1TamvB

