Egy monitor munkára, tanulásra és szórakozásra

Hamarosan elérhető hazánkban is a Samsung új, sokoldalúan használható kijelzőkből álló Smart Monitor termékcsaládja.

Az új monitor azoknak készült, akik az elmúlt hónapokban távmunkában dolgoztak, az otthonukban tanultak és szórakoztak. A Smart Monitorok hatékonyan működnek együtt mobil- és PC eszközökkel, emellett kiválói irodai és oktatási szolgáltatáscsomaggal érkeznek. A felhasználók hozzáférhetnek a Smart Hub funkciókhoz, amelyek a Samsung Smart TV modellekhez hasonló,

teljeskörű szórakoztató központot tesznek elérhetővé.

A Smart Monitor könnyedén csatlakoztatható számítógépekhez és okostelefonokhoz. A felhasználók egy koppintással kapcsolódhatnak az okoseszközeikhez a Tap View, az App Casting vagy az Apple AirPlay 2 segítségével. A monitoron

a Samung DeX alkalmazásnak köszönhetően mobileszközökkel is teljeskörű PC élmény érhető el.

A beépített Wi-Fi-nek köszönhetően az otthonról dolgozók és a diákok számára a kijelzőn

PC kapcsolat nélkül is elérhetők a Microsoft Office 365 alkalmazások,

így a dokumentumok közvetlenül a monitorról megtekinthetők, szerkeszthetők és menthetők a felhőbe.

Az eszköz a Távoli Eléréssel vezeték nélkül is csatlakoztatható számítógépekhez, így a tartalmak akkor is hozzáférhetők otthonról, ha azok éppen az irodai gépen találhatók. Az USB Type-C csatlakozón keresztül egyszerre lehetséges a kép- és adatátvitel, illetve akár 65 wattos töltést is lehetővé tesz, így nem lesz tele vezetékekkel a monitor környéke. A többféle USB port és a Bluetooth 4.2 technológia sokoldalúan használhatóvá teszik a monitort, a hangzásért pedig a beépített kétcsatornás hangszóró felel.

A munkaidő végével a monitor szórakoztatóközpontként is használható, hiszen a Smart Hubon keresztül streaming tartalmak is elérhetők rajta.

A kijelzőn megjelenik olyan streaming szolgáltatók kínálata is, mint a Netflix, az HBO vagy a YouTube, csatlakoztatott okoseszköz nélkül is.

A tartalmak gyorsan elérhetők a mellékelt távirányítón található gyorsgombok segítségével, de a monitor hangvezérléssel is irányítható a Bixby integrációnak köszönhetően.

A Smart Monitor megoldásai a kényelmesebb használathoz is hozzájárulnak. Az Adaptív Kép automatikusan a külső fényviszonyokhoz igazítja a fényerőt és a színhőmérsékletet, így a lehető legkevésbé erőlteti meg a szemet. A monitoron elérhető egy speciális Szemkímélő mód is, amely csökkenti a kibocsátott kékfény mennyiségét.

Az új monitor két változatban érhető el. A 32 colos M7 modell támogatja az UHD felbontást, az M5 pedig Full HD felbontásban, 32- illetve 27 colos kivitelben érkezik. Az M7 modell januártól 145 900, a 27 colos M5 december közepétől 79,900 forintos áron lesz kapható.

Borítóképünkön a Smart Monitor