Elengedett kormánnyal vezették éjszaka ezt a Teslát (videó)

Egyes kiválasztott tulajdonosok élőben kipróbálhatták a kocsi teljesen önvezető szoftverének béta változatát.

A kiválasztott autósok aztán el is kezdték megosztani a videókat és a fotókat a próbálkozásaikról. Az alábbi videó például éjszaka készült: a kocsi szabadon száguld, kanyarodik a teljesen önvezető funkció (FSD, azaz Full Self-Driving) bekapcsolásával.

A videó alatt a lelkes kommentárok is hallhatóak:

Wow here is a left turn and it safely went through the light. This is bettaaaaa people and it’s amazing. @elonmusk you savage, you have created a life hack and you have accomplished fsd. @tesla_raj pic.twitter.com/L8dPC6PhpU — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 22, 2020

A frissítést kapott szerencsés tulajdonosok között volt @ brandonee916 és a @teslaownerssv csoport.

Úgy tűnik, a Tesla erősen hangsúlyozza, hogy bár biztonságos a „sofőrmentes” vezetés, a vezetőknek is figyelniük kell.

This is absolutely incredible what is coming with the FSD BETA! @Tesla gave me the OK to post this on social media. One day soon we will be having self driving cars… so excited to be part of this movement! ❤️ This is part of the development UI and not final release..sneak peek! pic.twitter.com/vSnkw1rFKa — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

A bétaverzió tesztelőinek felhívták a figyelmüket, tartsák a kormány közelében a kezüket, maradjanak óvatosak, hogy szükség esetén gyorsan beavatkozhassanak.

FSD beta program here we go. Hell yeah pic.twitter.com/dNVGlwyYv6 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 22, 2020

Ha a teljesen önvezető funkciót engedélyezik, a jármű sávokat vált az autópályán, dönt az elágazásoknál – írja az FSD-t használóknak a Tesla. – A kocsi követi a navigációban megadott útvonalat, kanyarodik, fordul: csak akkor használják a teljes önvezetési funkciót a bétaverzióban, ha folyamatosan figyelnek az útra, és készen állnak az azonnali cselekvésre, különösen a nehezebb kereszteződésekben, nem belátható kanyarokban és az összetett vezetési helyzetekben.

Very difficult to get video shot… I’ll get a better video soon… it turned on the signal, waited for the car and pedestrians… at night! Incredible work @Tesla !! ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/HL65vB1gYR — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

Elon Musk legutóbbi nyilatkozataiból kiderült, a korlátozott FSD béta bevezetése „rendkívül lassú és megfontolt lesz, ahogy kell”. Hangsúlyozta, a járművezetők figyelmére akkor is szükség lesz, ha az FSD teljes funkcionalitású változatát kiadják.

It’s real… this is part of the development UI and is BETA. pic.twitter.com/SmhCrftJcc — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

