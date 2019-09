Fantasztikus részleteket árult el készülő csillaghajójáról Elon Musk

A SpaceX amerikai űrkutatási vállalat alapítója szerint a hajó nagy létszámú legénységet és komoly ellátmányt szállíthat majd a Holdra és a Marsra.

Musk élőben közvetített eseményen, Texasban mutatta be a projekt új fejleményeit, és arról beszélt, hogy az űrhajó a Naprendszer más helyszíneire is eljuthat és nem csak egyszer lehet majd használni.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P

— SpaceX (@SpaceX) 2019. szeptember 29.