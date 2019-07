Hazánkban jön létre az amerikai Formlabs fejlesztőközpontja

A 3D nyomtatókat gyártó, bostoni központú Formlabs Kft. 2 milliárd forintos beruházással hozza létre az Egyesült Államokon kívüli első fejlesztőközpontját.

A három év alatt 100 munkahelyet teremtő beruházáshoz a kormány 171 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kifejtette: a 3D-s nyomtatók iparában a működés alapjául szolgáló

szoftver fejlesztése jelenti a „királykategóriát”,

és most ebben a szegmensben érte óriási megtiszteltetés Magyarországot és azokat a magyarokat, akik a 3D nyomtatók fejlesztéséből az elmúlt években kivették a részüket.

A termelés helyett mára a kutatás-fejlesztés (k+f) lett a siker alapvető feltétele, a munkahelyek száma helyett a meglévő munkahelyek technológiai színvonala, a k+f aránya és a hozzáadott érték számít. A módosított beruházásösztönzési rendszer ezért most már a technológiaintenzív beruházásokat részesíti előnyben – mondta a miniszter.

Világcégek használják az itt készülteket

Szijjártó Péter szerint az eredmények önmagukért beszélnek, hiszen a Magyarországon létrejött beruházások egyre magasabb hozzáadott értéket jelentenek.

Ez látszik abból is, hogy míg 2017-ben a HIPA által Magyarországra hozott beruházások esetében az átlagfizetés 304 ezer forint volt, tavaly 425 ezer forint, idén az első fél évben pedig már 505 ezer forint – emelte ki.

Kitért arra, hogy a Formlabs alkalmazásait, illetve az általa gyártott eszközöket használja a Boeing, a Tesla, az Apple, a Sony és a Gilette is, tehát a magyar fejlesztőmérnökök munkája a világ legismertebb termékeiben is nyomon követhető lesz a következő években.

A magyar fiatalokra számít

Úgy vélte, a vállalat magyarországi beruházásának jelentősége a jövőbe mutat azáltal, hogy a magyar fiatalokat felkészíti a következő világgazdasági korszakra, hiszen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) felépített szoros együttműködés biztosítja a lehetőséget a mérnökhallgatók számára, hogy ebben a magas hozzáadott értékű iparágban ki tudják próbálni magukat.

Az informatikai szolgáltatás és gyártás, amelybe a 3D nyomtatók gyártását is sorolják, immár 132 ezer embernek ad munkát Magyarországon, 19 százalékkal többnek, mint egy évvel korábban – közölte Szijjártó Péter. A miniszter szerint ez is alátámasztja, hogy a Magyarországon létrejött munkahelyek hozzáadott értéke, technológiai színvonala folyamatosan nő.

Eddig is az Egyesült Államok volt a második legnagyobb beruházó – a németeket követően – Magyarországon, 1700 amerikai vállalat 105 ezer magyar embernek ad munkát, ezt a kapcsolatot erősítik meg – mondta. A beruházás a kereskedelmi kapcsolatok vonatkozásában is előrelépést jelent, bár az Egyesült Államok már most is az első számú exportpiaca Magyarországnak az unión kívül – tette hozzá.

Gyorsan lett sikeres a cég

Tajti Ferenc, a Formlabs Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a magyarországi leányvállalat 2018-ban alakult, de működésüket Magyarországon 2015-ben kezdték, a Form 2 nyomtató székesfehérvári gyártásával, amely azóta piacvezető lett a kategóriájában.

A Formlabs vállalat 2011-es megalapítása óta elérte az 1 milliárd dolláros cégértéket, létszáma meghaladta az 500-at, bevétele pedig az évi 100 millió dollárt. Ebben a növekedésben nagy szerepe volt a magyarországi gyártásnak. Azóta a cég több mint 50 ezer nyomtatót adott el, amelyekkel az ügyfelek több mint 40 millió nyomtatást készítettek – mondta az ügyvezető.

Óriási lehetőségnek tartják

Hangsúlyozta: az a tapasztalatuk, hogy a magyarországi fejlesztők műszaki felkészültsége és az oktatás színvonala világpiaci szinten versenyképes. A kapott támogatást szeretnék arra felhasználni, hogy a létszámot a mostani tízről százra növeljék a következő három évben.

A vállalat együttműködik a BME informatikai és irányítástechnika tanszékével. Szeretnének olyan környezetet biztosítani, hogy aki kutatóként, fejlesztőként vagy akár felhasználóként érdekelt a 3D kutatásban, szeretne bekapcsolódni ennek az iparágnak a munkájába, legyen rá lehetősége. A budapesti irodában olyan szoftveres megoldásokon dolgoznak, amelyek révén a felhasználók könnyebben használhatják a nyomtatókat.

Jeneiné Rubovszky Csilla, a Belváros alpolgármestere, miniszteri biztos óriási lehetőségnek nevezte, hogy a Formlabs a Belvárost választotta európai központjául.

A Belvárosban az egy százalékot sem éri el a munkanélküliség. A legmagasabb a munkanélküliség a magasan képzett fiatal diplomásoknál, akik számára – elmondásuk szerint – a rendelkezésükre álló munkahelyek nem jelentenek elég kihívást. Lehet, hogy 10-12 munkanélküli diplomásuk a Formlabsnél fog munkahelyet találni – mondta az alpolgármester.

