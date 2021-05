Igazi kihúzható fénykardot mutatott be a Disney (videó)

Eddig be kellett érniük a rajongóknak holmi műanyag világító csövekkel, tegnap azonban a Disney közzétette hivatalos oldalán a videót, amelyen a filmeken látható módon a markolatból csúszik ki – bzvuúm! – a világító fénykard.

A kard a Disney jövő évben megnyitandó, Galactic Starcruiser nevű szállodájának vendégei számára lesz először elérhető.

A fénykard minden padawan álma, s így már többen, többször elkészítették a valóságban is, de csak probléma lett belőlük.

Akadt, aki veszélyes gázt gyújtott meg: látványos fegyvere inkább lángszóró lett, mint kard.

Még az MIT mérnökei is a maguk módján mondhatni fontolóra vették a dolgot.

A Disney most bemutatott kardjával nem lehet acélfalakon ajtót vágni – vagy éppen a párbajozó fél karját –, de a penge csakugyan a markolatból csúszik elő az alábbi konceptvideón szemléltetett módon:

Did #Disney invent a real working #lightsaber?

Yes they did.

It won’t melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021