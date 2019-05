Így védekezzünk az adatlopás ellen

A rövidtávú haszon érdekében felelőtlenül megosztott adatok sokkal védtelenebbé teszik a felhasználókat, mint gondolnák.

A Kaspersky Lab új kutatásából kiderül, hogy a számos adatmegosztási botrány körüli felháborodás és aggodalom ellenére (pl. amikor a Facebook lehetőséget adott a Netflixnek és a Spotify-nak, hogy törölhessék a felhasználók privát üzeneteit), az internetfelhasználók több mint fele (56%) úgy érzi, hogy a modern digitális világban lehetetlen a teljes adatvédelem.

Ehelyett

sokan a kiárusítás mellett döntenek,

amikor az adataik sértetlenségéről és online személyiségük megóvásáról van szó – ezzel potenciálisan nagy költségeket és komoly következményeket bevállalva.

Annak ellenére, hogy a személyes adatokkal való visszaélés, vagy azok rossz kezekbe kerülése igen komoly következményekkel járhat, minden ötödik ember (18%)

örömmel feláldozza adatainak biztonságát és adja meg személyes adatait, ha mindezért valamit ingyen kap.

A felhasználók több mint harmada (39%) pedig pénzért cserébe teljes hozzáférést adna személyes adataihoz egy idegennek. Ez a rövid távú szemlélet hosszú távú károkhoz vezethet.

James Gunn vagy Kevin Hart tweetjeinek legutóbbi esetei tökéletesen megmutatják, hogy az online térben megosztott adatok olyannyira visszaüthetnek, amire sohasem gondolnánk, akár a hírnév és a karrier is sérülhet.

Az utca embere számára is egyre gyakoribb, hogy a munkáltatók vagy a potenciális munkáltatók átböngészik a Facebook, az Instagram, a LinkedIn, stb. közösségi média platformokat. Ellenőrzik a személyzet és a jelöltek jó hírnevét, illetve, hogy az alkalmazottak nem keltik-e a cég rossz hírét.

Elvesztették az állásukat miatta

Ugyanakkor a munkavállalóknak is óvatosnak kell lenniük, hogy mit mutatnak magukról és a munkájukról a közösségi médiában. A Carrier Builder álláskereső portál adatai szerint például a munkáltatók 57%-a talált olyan tartalmat a közösségi médiában, amiért nem vett fel egy jelöltet, több mint harmaduk (34%) pedig figyelmeztetésben részesítette, esetleg el is bocsátotta alkalmazottját emiatt.

Akár nyilvánosan, akár zárt körben osztunk meg valamit, ha az információ rossz kezekbe kerül, komoly következményei lehetnek. A Kaspersky Lab kutatása szerint, az emberek negyedének (26%) személyes adataihoz hozzáfért valaki a hozzájárulásuk nélkül, és ennek közel harmada (31%) a 16-24 évesek közül került ki. Ennek következményei széleskörűek és változatosak voltak: több mint harmadukban (36%) ez aggodalmat váltott ki, amely arány a 16-24 évesek körében 42% volt. Körülbelül minden ötödik (21%) személyt ért pénzügyi veszteség, negyedüket pedig spamekkel és reklámokkal zaklatták.

Sajnos bőven akad példa a valós életből

Nem kell messzire menni ahhoz, hogy lássuk, hogyan lehet az adatokkal visszaélni, vagy a legkülönbözőbb módokon és indítékokkal azokat a fogyasztók ellen felhasználni. Láthattuk a Marriott adatainak 2018-as feltörését, amely 500 millió felhasználót érintett, és sokan személyazonossági csalás áldozatává váltak, valamint azt is, amikor a Forever 21 kiskereskedőinek pénztártermináljai kiadták az ügyfelek hitelkártya adatait.

Erre példa egy zenész közelmúltbeli esete, akinek az akkori barátnője arra használta fel a zenész email fiókját, hogy leállítsa zenei ösztöndíját, ezzel pedig megakadályozza Montrealból való elköltözését.

Pár egyszerű lépés betartása segíthet mindenkinek, hogy ne váljon adatlopás áldozatává:

• Kétszer is gondoljuk át, mielőtt bármelyik közösségi média felületre posztolunk. Jelentős következményekkel járhat vélemény vagy a közölt információ nyilvánosságra hozatala? A tartalmat felhasználhatják ellenünk vagy károkat okozhat most, vagy a jövőben?

• Ne osszuk meg online fiókjaink jelszavait sem családtagokkal, sem barátokkal. Jó ötletnek és kényelmes megoldásnak tűnhet a fiókok megosztása a szeretteinkkel, de növeli az esélyét annak, hogy a csalók felfedezik a jelszavakat. Tartsuk meg saját magunknak és védjük személyes adataidat, arra az esetre is gondolva, ha a kapcsolat esetleg megromlana.

• Vegyük komolyan az online adatbiztonságot és ne adjunk hozzáférést az adatainkhoz harmadik személynek, ha csak nem feltétlenül szükséges. Ezzel csökkenthető annak az esélye, hogy rossz kezekbe kerüljenek.

• Csak jogtiszta applikációkat töltsünk le és védjük érzékeny adatokat.

• Az átfogó védelem érdekében, a személyes adatok kompromittálását célzó, széles körű fenyegetések ellen használjunk megbízható szoftveres biztonsági megoldásokat.

Borítókép: Shutterstock