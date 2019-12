Íme, 2019 rövid, ám annál viccesebb videói

A pár másodperces, humoros videók megosztására szolgáló Coub összeállította az év legnépszerűbb videóit.

A Coub rövid videók készítésére és megosztására használható szolgáltatás, ami elérhető a weben, iPhone-on és Androidon is.

A dolog lényege, hogy már meglévő videókból (amik érkezhetnek akár YouTube-ról is, de sajátot is feltölthetünk) vághatunk ki egy 10 másodperces részletet, tehetünk alá zenét, ezt pedig aztán a program végtelenítve játssza le. Nem kötelező persze vicces videót készíteni, de a recept igazából ehhez adja magát a legjobban. Ráadásul az egész nagyon könnyű, tényleg másodpercek alatt össze lehet dobni egy coubot, majd megosztani azt.

A Coub-videók teljes 2019-es toplistája itt, a hivatalos oldalon érhető el. Az alábbiakat az Origo válogatta.

Harry Potter nem igazán kap levegőt Hermione láttán:

Sex education in Hogwarts Sex education in Hogwarts – Coub – The Biggest Video Meme Platform by Orange

Valaki Párizsban a Star Wars-féle birodalmi indulót játssza el a rendőröknek:

Star wars Paris Star wars Paris – Coub – The Biggest Video Meme Platform by BME_FEM

A népszerű Mr. Robot című sorozat főszereplője láthatóan szereti jól érezni magát:

Don’t Stop Me Now, Program! Don’t Stop Me Now, Program! – Coub – The Biggest Video Meme Platform by Shkudi

Pont Luke Skywalker ne szeretne egy kis sütögetést?

BBQ BBQ – Coub – The Biggest Video Meme Platform by a12377777

A kutyus nagyon szeretne beleszólni a mikrofonba:

Georgian Doggo Georgian Doggo – Coub – The Biggest Video Meme Platform by zECTER

Aquaman valójában végig egy mosógép volt?

now clear now clear – Coub – The Biggest Video Meme Platform by Gutsy

Még a Bosszúállók Lokiját is le tudják nyűgözni a szép idomok:

Astonished God Astonished God – Coub – The Biggest Video Meme Platform by ზაზა ვადაქარია

Szegény sárkányok nem jártak jól a Trónok harcában: