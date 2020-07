Íme egy kiváló magyar app túrázóknak

Már az első hónapban több mint 50 ezren töltötték le a Természetjáró applikációt. A Magyar Természetjáró Szövetség ingyenes alkalmazása azóta is toplistás.

2018 decemberében jelent meg a Természetjáró applikáció a Google Play Store Utazás és helyi információk kategóriájában, és már az első hónapban több mint 50 ezren töltötték le. Ezzel a hazai népszerűségi listán rögtön átvette az első helyet, maga mögé utasítva például a Booking.com appját is. A Magyar Természetjáró Szövetség ingyenes alkalmazása azóta is folyamatosan az első tíz között van, a MÁV-Starté az egyetlen magyar app a kategóriában, amely megelőzi – írja legutóbbi számában a Vasárnap Reggel.

Magyarországon a tavasz és az ősz a fő túraszezon, s bár a tavaszit idén visszavetette a koronavírus-járvány, a szigorítások feloldásával gyorsan élénkült a túrázási kedv, és a letöltések száma is újra növekedésnek indult – tudta meg a Világgazdaság.

Eddig összesen 190 ezer túrázó használta az applikációt, és folyamatosan intenzív iránta az érdeklődés.

Az app szorosan összetartozik a webes felületével, a Természetjáróval, tulajdonképpen annak a mobil platformja. Mindkettőben ugyanazok a tartalmak, azaz túrák, látnivalók és szállásinformációk jelennek meg, és a kettő között szinkronizálódnak a felhasználók saját tartalmai is. 2020 májusában már félmillió oldalletöltést mértek, ami háromszorosa az előző évinek.

A Természetjáró portál és a Természetjáró app informatikai háttere egy német cég outdoor platformjára épül, a leírások és a fotók viszont mind saját tartalmak. Hatszáz kidolgozott túra, négyezer látnivaló és körülbelül ötszáz szállás szerepel a szövetség ajánlatainak sorában. A Természetjáró app fejlesztőinek az a célja, hogy az oldal Magyarország folyamatosan fejlődő digitális útikönyve legyen az aktív kikapcsolódást keresők kezében, de nemcsak a rendszeresen túrázókat, hanem az alkalmi kirándulókat is segítse az ország felfedezésében. Az appba ezért olyan praktikus funkciókat építettek be, mint

az összes jelzett utat megjelenítő turistatérkép,

a túratervező, az útvonalrögzítő,

az offline letöltés és navigáció lehetősége,

az iránytű,

a QR-kód-olvasó vagy

a csúcskereső.

Ráadásul a térkép – mivel a folyamatosan fejlesztett közösségi rendszerre, az OpenStreetMapre épül – nemcsak Magyarországot, hanem az egész világot lefedi, tehát szinte bárhol, akár a Magas-Tátrában vagy Kenyában is lehet túrázni vele.

Hasonló szolgáltatásokat más applikációk is nyújtanak; a Természetjárót azonban kifejezetten az aktív kikapcsolódás híveire szabták, ezért egy napi rendszerességgel bővülő Magyarország-útikönyvet is magában foglal. Benne van az Országos Kéktúra összes szakasza is a hivatalos nyomvonallal és a pecsételőhelyekkel, és az igényekhez alkalmazkodva egyre több a kerékpárosoknak szóló tartalom, kizárólag szabályosan letekerhető ajánlatok formájában.